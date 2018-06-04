姐就是黑！蔡依林中空泳裝曬G奶　古銅色肌膚美成黑珍珠

天后蔡依林（Jolin）雖然貴為華語樂壇一姐，但喜愛她的粉絲都知道，私底下的她生活其實與一般人沒什麼不同，時常在社群分享工作、穿搭照的她，近日難得曬出與家人到海邊戲水的天倫照，也曝光身穿胸前挖洞、大露美背的泳裝造型，粉絲意外她把自己曬出古銅色肌膚，直呼：「黑珍珠一枚！」

蔡依林日前趁休假空檔和家人到海邊玩水，她也大方在社群PO照與粉絲分享，其中一張照片蔡依林頭戴紅色棒球帽，笑開懷半蹲在沙灘上，看起來玩得非常盡興，她身上的黑色泳裝，胸前及腰部皆為大膽的中空設計，性感指數破表，別於時下女性追求白皙膚色，蔡依林則是以一身黝黑肌膚亮相，多了點野性美。



▲蔡依林開心與家人合影。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）

另外一張照片中，蔡依林換上低胸洋裝，將帽子反戴，俏皮地在媽媽身旁比出勝利手勢，她彎腰撅臀秀出前凸後翹好身材，曲線畢露，一連幾張火辣造型和健美膚色立刻引起討論，粉絲紛紛留言大讚：「黑到發亮」、「膚色好看」、「美到不行」、「也曬得太健康了」，還有人似乎擔憂偶像曬得太黑，幽默地提醒她記得要抹防曬油。





▲蔡依林與家人慶生。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）