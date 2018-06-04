NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈中市酒店槍擊嫌犯　高雄小港區落網許淑淨傷勢過重　「學習當教練」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

姐就是黑！蔡依林中空泳裝曬G奶　古銅色肌膚美成黑珍珠

娛樂中心／綜合報導2018/06/04 12:52
▲天后蔡依林的一舉一動總能造成話題。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）
▲天后蔡依林的一舉一動總能造成話題。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）

天后蔡依林（Jolin）雖然貴為華語樂壇一姐，但喜愛她的粉絲都知道，私底下的她生活其實與一般人沒什麼不同，時常在社群分享工作、穿搭照的她，近日難得曬出與家人到海邊戲水的天倫照，也曝光身穿胸前挖洞、大露美背的泳裝造型，粉絲意外她把自己曬出古銅色肌膚，直呼：「黑珍珠一枚！」


▲蔡依林把自己曬成黑美人。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）

蔡依林日前趁休假空檔和家人到海邊玩水，她也大方在社群PO照與粉絲分享，其中一張照片蔡依林頭戴紅色棒球帽，笑開懷半蹲在沙灘上，看起來玩得非常盡興，她身上的黑色泳裝，胸前及腰部皆為大膽的中空設計，性感指數破表，別於時下女性追求白皙膚色，蔡依林則是以一身黝黑肌膚亮相，多了點野性美。


▲蔡依林開心與家人合影。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）

另外一張照片中，蔡依林換上低胸洋裝，將帽子反戴，俏皮地在媽媽身旁比出勝利手勢，她彎腰撅臀秀出前凸後翹好身材，曲線畢露，一連幾張火辣造型和健美膚色立刻引起討論，粉絲紛紛留言大讚：「黑到發亮」、「膚色好看」、「美到不行」、「也曬得太健康了」，還有人似乎擔憂偶像曬得太黑，幽默地提醒她記得要抹防曬油。



▲蔡依林與家人慶生。（圖／翻攝蔡依林IG , 2018.06.04）

關鍵字蔡依林比基尼棒球帽防曬油古銅色
謝金燕露辣腿跨桌　三角地帶險曝光徐媽狂喊要活著　小S感嘆交錯朋友

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan