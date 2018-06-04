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中央社

印巴剛宣布停火 衝突又起導致逾10人傷亡

中央社2018/06/04 12:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里4日專電）就在印度與巴基斯坦宣布全面停火幾天後，巴基斯坦部隊昨天再度向印度查摩的一段邊境炮擊，導致印度邊境安全部隊兩名士兵死亡，14人受傷。

自去年起不斷發生邊界衝突後，印度和巴基斯坦5月29日晚間共同宣布同意全面停火，以落實2003年雙方簽署、在查摩與喀什米爾實際控制線（LoC）的停火諒解備忘錄。

綜合印度媒體今天報導，上述全面停火才宣布沒幾天，印度邊境安全部隊（BSF）指出，巴基斯坦部隊3日凌晨1時15分左右，在查摩與克什米爾省（Jammu &Kashmir）查摩縣（Jammu）阿克諾爾（Akhnoor）地區帕格瓦（Pargwal）段國際邊界開火炮擊。

查摩與克什米爾省政府表示，這場炮擊一共導致BSF有2名士兵死亡，及13名平民和一名警察受傷。

查摩縣官員說，有31個村莊2萬7000人受到炮擊影響，政府已準備好6個寄宿處及避難所安置這些受影響的村民。

BSF發言人說，在邊境遭到巴基斯坦部隊炮擊後，BSF立刻進行報復，對邊境越界的巴基斯坦部隊造成重大損傷。

查摩與克什米爾省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）表示，印、巴的陸軍軍事作戰處（DGMO）對話後，仍發生上述事件感到遺憾，雙方在邊界都有人死亡，雙方應再次對話，必須避免類似流血事件發生。（編輯：陳惠珍）1070604

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