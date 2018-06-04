澳企業史上最大筆民事罰款 聯邦銀行同意和解

路透社報導，澳洲政府今天表示，這筆罰款金額是澳洲聯邦銀行先前為解決此事撥出款項的近兩倍，也是洗錢和反恐金融法違規罰款的新高紀錄。

（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）今天同意支付澳洲企業史上最大一筆民事罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。

AUSTRAC去年8月向法院提出訴訟，指控澳洲聯邦銀行「嚴重且系統性違反」洗錢防制法，相關交易達5萬3750筆。AUSTRAC於12月再向法院提出100筆交易違法的訴訟。

澳洲聯邦銀行也被控未能充分監控疑似恐怖分子的金融犯罪情事。

澳洲聯邦銀行執行長康明（Matt Comyn）在聲明中說：「雖然不是故意，我們仍十分重視所犯錯誤的嚴重性。」

「我們今天的協議確實是承認失敗，同時也是推動銀行前進的重要一步。在此謹代表聯邦銀行向社會道歉，抱歉讓大家失望了。」

聯邦銀行也同意支付AUSTRAC法律費用250萬澳元。

聯邦銀行違規引發外界譁然，導致股價下跌及董事會改組，時任執行長納瑞夫（Ian Narev）也宣布退休。聯邦銀行將許多的違規情事歸咎電腦出錯。

這僅是澳洲銀行名譽受損的醜聞之一，澳盛銀行（ANZ Bank）上週才被控與德意志銀行（Deutsche Bank）和花旗集團（Citigroup）涉及數十億美元股票發行的聯合壟斷行為，可能面臨刑事指控。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1070604