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中央社

六四仍未平反 黃國昌批國民黨率團赴中

中央社2018/06/04 12:27
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華、謝佳珍台北4日電）六四事件29周年，時代力量立委黃國昌今天說，六四依舊未能平反，中國國家主席習近平卻已「修憲稱帝」，中國國民黨副主席郝龍斌今天率團「赴中朝貢」，非常感慨。

對黃國昌的批評，中國國民黨發言人洪孟楷表示，國內特定民意代表打擊國民黨，消費特定的日子只為自己的政治主張，令人遺憾。

洪孟楷說，民主自由人權是普世價值，也是國民黨所遵從，不曾動搖。海峽論壇是兩岸民間交流的互利互信模式，國民黨一貫主張兩岸和平穩定發展，今天由郝龍斌帶團前往參加海峽論壇，相信一定能有好的收穫。

中國國民黨副主席郝龍斌今晚將率團前往廈門，參加第10屆海峽論壇，成員包括國民黨立委廖國棟、黃昭順、賴士葆、費鴻泰等人，以及中常委劉大貝、蕭景田等一行40餘人。

黃國昌上午在臉書發文表示，29年過去了，六四依舊未能平反，中國國家主席習近平卻已修憲稱帝；紀念六四，不僅在於聲援中國人對民主人權的追求，更在於省思台灣人應該選擇的前進道路。

黃國昌說，中國檯面上對台灣的欺凌打壓，從未停止；暗地裡的收買分化，更是變本加厲。儘管如此，台灣沒有悲觀的權利，唯有勇敢迎向挑戰，加速改革腳步，努力壯大台灣。

此外，民主進步黨立法委員段宜康也在臉書發文表示，中國人遺忘八九民運，是因為極權政府鋪天蓋地的管制；有一部分台灣人選擇忘記六四，閉上眼睛用只掃門前雪的自我催眠，「繼續等待天朝的恩賞」。

段宜康說，這些人在台灣因為中國因素的外交挫敗時，會回頭指責自己的政府，「為什麼不肯低頭？」這種邏輯就好像把天安門事件的責任，推到29年前的北京市民和大學生頭上一樣。（編輯：林淑媛）1070604

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