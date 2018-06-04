飯店持刀砍傷人 餐飲業者郭芳良落網

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高市餐飲業者郭芳良今天清晨涉嫌在承租的酒店地下室持刀傷人，隨後到台南關廟趕辦外燴。警方循線逮人押返高雄偵辦；他落網時一度央求警方讓他先煮完外燴再問案。

位於九如一路的人道國際酒店地下室餐廳清晨5時餘傳出持刀砍人案件，現場血跡斑斑。承租酒店客房部的龔姓男子與林姓股東、黃姓員工3人進入地下室餐廳準備早餐時，被躲在門後的房東郭芳良持刀追砍，林姓股東見狀上前阻擋遭砍，雙手多處刀傷，其中左手臂刀傷深可見骨，經送高雄醫學院附設醫院幸無大礙。

郭男行凶後前往台南關廟區趕辦外燴，高雄市三民一警分局獲報循線逮人，郭男落網後一度央求偵辦員警讓他先煮完外燴再問案，但仍被押回高雄偵辦。