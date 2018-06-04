飯店持刀砍傷人 餐飲業者郭芳良落網

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高市餐飲業者郭芳良今天清晨涉嫌在承租的酒店地下室持刀傷人，隨後到台南關廟趕辦外燴。警方循線逮人押返高雄偵辦；他落網時一度央求警方讓他先煮完外燴再問案。
位於九如一路的人道國際酒店地下室餐廳清晨5時餘傳出持刀砍人案件，現場血跡斑斑。承租酒店客房部的龔姓男子與林姓股東、黃姓員工3人進入地下室餐廳準備早餐時，被躲在門後的房東郭芳良持刀追砍，林姓股東見狀上前阻擋遭砍，雙手多處刀傷，其中左手臂刀傷深可見骨，經送高雄醫學院附設醫院幸無大礙。
郭男行凶後前往台南關廟區趕辦外燴，高雄市三民一警分局獲報循線逮人，郭男落網後一度央求偵辦員警讓他先煮完外燴再問案，但仍被押回高雄偵辦。
警方調查，55歲的郭芳良是高雄市一家知名素食餐廳前負責人。他向人道國際酒店的劉姓地主承攬整棟飯店的客房；另在酒店1樓經營素食餐廳，2樓則租給另家業者經營港式餐廳。
56歲的龔姓男子則是在去年9月以押金新台幣1500萬元，以及每月15萬元的房租向郭男租下3樓到13樓的客房，雙方並約定同意龔男可使用地下一樓餐廳作為客房消費者吃早餐場所。
龔男向警方表示，郭男常以折抵房租為由預支房租，每次金額數十萬元至上百萬元不等，「預支」總額達近千萬元，讓他及林姓股東不勝其擾，兩人最後表明「一切照合約進行」，引起郭男不滿，多次關閉客房部餐廳電源，還揚言要對飯店不利，因而在6月1日報警提出恐嚇告訴。
警方調查，龔男3人清晨5時多發現地下一樓餐廳廚房的門被鐵鍊鎖起來，在拆開鐵鍊開門進入廚房，遭躲在門後的郭男持菜刀攻擊，郭嫌行凶後徒手逃離飯店，但員警在飯店搜索並未找到凶刀。林男上午在醫院表示要提出傷害告訴。(編輯:孫承武)1070604