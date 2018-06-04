陸戰隊士兵錯殺案 警曾攻堅逮槍嫌被逃走

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東潮州鎮加油站群毆、槍殺案，何姓陸戰隊士兵被錯殺身亡，屏東縣警察局長江雅文今天在縣議會接受質詢時說，警方曾攻堅疑似開槍的洪嫌，但被他從後門逃走。

因為感情糾紛引起的屏東潮州鎮延平路2個加油站群毆、槍殺案，陸戰隊何姓士兵被誤認為揪眾的鄞姓主嫌而被錯殺，警方根據另一主嫌王姓男子的說詞，開槍的是洪姓男子。

縣警局長江雅文今天上午在縣議會面對議員的質詢時表示，警方對疑似開槍的洪姓男子，曾發動攻堅，但被他從後門逃走，相關細節無法透露太多。

針對外界質疑2起鬥毆案相隔2小時，警方在第一起鬥毆案沒有積極作為，才會造成第2起何姓陸戰隊士兵枉死，江雅文指出，第一件鬥毆案有人受輕重傷後，就調派縣警局刑警大隊、保安大隊及鄰近分局等共6個小組支援潮州警分局追緝，並非沒有作為，相關批評警方會自我檢討。