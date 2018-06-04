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中央社

陸戰隊士兵錯殺案 警曾攻堅逮槍嫌被逃走

中央社2018/06/04 12:30
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東潮州鎮加油站群毆、槍殺案，何姓陸戰隊士兵被錯殺身亡，屏東縣警察局長江雅文今天在縣議會接受質詢時說，警方曾攻堅疑似開槍的洪嫌，但被他從後門逃走。

因為感情糾紛引起的屏東潮州鎮延平路2個加油站群毆、槍殺案，陸戰隊何姓士兵被誤認為揪眾的鄞姓主嫌而被錯殺，警方根據另一主嫌王姓男子的說詞，開槍的是洪姓男子。

縣警局長江雅文今天上午在縣議會面對議員的質詢時表示，警方對疑似開槍的洪姓男子，曾發動攻堅，但被他從後門逃走，相關細節無法透露太多。

針對外界質疑2起鬥毆案相隔2小時，警方在第一起鬥毆案沒有積極作為，才會造成第2起何姓陸戰隊士兵枉死，江雅文指出，第一件鬥毆案有人受輕重傷後，就調派縣警局刑警大隊、保安大隊及鄰近分局等共6個小組支援潮州警分局追緝，並非沒有作為，相關批評警方會自我檢討。

縣長潘孟安則在接受議員質詢時說，第一起鬥毆案，他在凌晨1時許就接獲警察局的通報，凌晨3時許發生陸戰上兵被槍擊，他也接到警察局訊息，當時確實無法知道2起案件是否有關連。

潘孟安表示，兩案發生中間，警方究竟採取什麼作為，縣警局還沒向他報告，也許有檢討空間。

兩起案件造成何姓士兵死亡、黃姓男子腦死、2人輕傷，到今天上午11時，警方逮捕兩方人馬共22人，檢方聲押5人、交保10人。（編輯：劉政權）1070604

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