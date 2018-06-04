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新北綠竹筍搶鮮上市　甘甜清脆健康消暑

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/04 14:01
▲每年6至9月是「新北健康三寶-綠竹筍」盛產季節。（圖／新北市農業局提供）
▲每年6至9月是「新北健康三寶-綠竹筍」盛產季節。（圖／新北市農業局提供）

新北市清脆爽口的綠竹筍上市！每年6至9月是「新北健康三寶-綠竹筍」盛產季節，甘甜、清脆的口感是健康又消暑的食材，農業局表示，今年品質並未受到氣候的影響，目前每台斤零售價約在150至180元，邀請民眾到產區一遊，品嚐當地、當季、當令的綠竹筍。

農業局長李玟表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，種植面積約1,670公頃、年產量6,700公噸，每年產值可達9億元。主要產區為五股、三峽及八里，其他包括新店、深坑、林口、泰山及平溪也都有種植綠竹筍。

李玟指出，新北綠竹筍栽培歷史久遠，觀音山更達百年以上，沉積的火山灰與豐富的礦物質，加上雨量適中，獨特的地理特性孕育出甘甜及風味特佳的綠竹筍，其它產區也各有其特色。尤其新北市已有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障。

曾拿過北區筍王的五股筍農吳國池表示，今年氣候偏乾旱，是否影響產量還要看後續梅雨的情況，但並未影響綠竹筍的品質，目前每台斤零售價約在150至180元。

農業局表示，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，符合現代人強調健康養生的飲食觀念。而鮮食是綠竹 筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少，可以完全感受甘甜及香氣。若無法立即食用，採收後以「預冷」的方式，可以延長鮮食的口感，並與其它蔬果製作沙拉罐，簡單方便又健康養生，絕對是夏日養生的另類選擇。

想要買好吃的新北綠竹筍，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。

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