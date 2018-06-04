新北綠竹筍搶鮮上市　甘甜清脆健康消暑

新北市清脆爽口的綠竹筍上市！每年6至9月是「新北健康三寶-綠竹筍」盛產季節，甘甜、清脆的口感是健康又消暑的食材，農業局表示，今年品質並未受到氣候的影響，目前每台斤零售價約在150至180元，邀請民眾到產區一遊，品嚐當地、當季、當令的綠竹筍。

農業局長李玟表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，種植面積約1,670公頃、年產量6,700公噸，每年產值可達9億元。主要產區為五股、三峽及八里，其他包括新店、深坑、林口、泰山及平溪也都有種植綠竹筍。

李玟指出，新北綠竹筍栽培歷史久遠，觀音山更達百年以上，沉積的火山灰與豐富的礦物質，加上雨量適中，獨特的地理特性孕育出甘甜及風味特佳的綠竹筍，其它產區也各有其特色。尤其新北市已有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障。