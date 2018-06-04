美琪瑪瞄準市場缺貨利基產品 新電子材料應用加入產品

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料業務外，今年已有電子材料新應用正式加入行列，為目前市場缺貨的利基型產品，毛利率表現也優於電池材料且產值佳，目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。

美琪瑪指出，新加入的產品非電池相關應用，而是電子材料，獲利動能佳，是目前市場缺貨的產品、也屬利基型。

目前新產品正小規模試車中，美琪瑪表示，屆時量產數量也不大，但產值表現佳，已出貨至東南亞市場，未來鎖定拓展至日韓市場。

不過，由於目前電池材料需求仍暢旺，預期新產品正式量產出貨後，在美琪瑪整體營收來源組合中，營收占比成長幅度也不會太明顯，目前美琪瑪仍將該新產品劃分於電池事業中。