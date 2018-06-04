NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中市酒店槍擊嫌犯　高雄小港區落網許淑淨傷勢過重　「學習當教練」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

美琪瑪瞄準市場缺貨利基產品 新電子材料應用加入產品

鉅亨網2018/06/04 13:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料業務外，今年已有電子材料新應用正式加入行列，為目前市場缺貨的利基型產品，毛利率表現也優於電池材料且產值佳，目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。

美琪瑪指出，新加入的產品非電池相關應用，而是電子材料，獲利動能佳，是目前市場缺貨的產品、也屬利基型。

目前新產品正小規模試車中，美琪瑪表示，屆時量產數量也不大，但產值表現佳，已出貨至東南亞市場，未來鎖定拓展至日韓市場。

不過，由於目前電池材料需求仍暢旺，預期新產品正式量產出貨後，在美琪瑪整體營收來源組合中，營收占比成長幅度也不會太明顯，目前美琪瑪仍將該新產品劃分於電池事業中。

美琪瑪為台灣少數鈷系列化工廠，主產品包括 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料，美琪瑪表示，受到近來鋰電池需求熱絡影響，近 2 年正極材料原料鈷、鎳營收占比已由原先的 48%，成長到 50% 至 55%，原先占比約 5 成的氧化觸媒則被稀釋至 40% 至 50%。

美琪瑪首季合併營收年增逾 5 成達 12.53 億元，稅後純益 4656 萬元，較去年同期大增 3.4 倍，每股稅後純益 0.62 元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美琪瑪氧化觸媒鋰電池正極材料電池新產品電動車headline
〈每日外資外匯觀點〉歐元超...5G時代到軟板天線商機夯 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan