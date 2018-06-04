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中央社

民進黨:中國民主未來掌握在中國人民手中

中央社2018/06/04 13:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北4日電）六四事件29週年，民進黨今天發布聲明指出，中國民主的未來，掌握在中國人民手中；民進黨並要求中共當局儘速釋放關押中的台灣NGO工作者李明哲，讓李明哲儘早和家人團聚。

民主進步黨聲明指出，29年前的今天，一群勇敢追求普世價值的北京大學生，不畏強權專政，為中國吶喊出民主、自由、法治的呼聲。但在槍聲和履帶聲下，他們被迫消音。至今，「六四事件」仍是中共當局不願面對的真相。

民進黨說，29年後的今日，拒絕接受自由、民主、人權的中共當局，更以「中共黨建全覆蓋」的嚴厲手段、通過維穩之名，全面壓縮人民隱私和自由權利、閹割新聞自由和宗教自由、強化意識形態管制。

民進黨指出，中共當局用威權所推動的中華民族復興，是一種「黨天下」的專制思維、是對普世價值及人類文明的嚴肅挑戰，更是以「銳權力」侵蝕民主、自由、人權的文明危機。

民進黨說，歷史經驗一再呈現，一個恪守民主法治的政府，才能成為透明、廉潔、節制權力的政府。唯有尊重落實民主，權力才可真正受到制衡；因為自由，社會才能充滿活力和創意；保障人權，人民才會擁有尊嚴。

民進黨認為，中國人民追求民主自由的努力不會停止，中國的未來必然掌握在每個人民心中、在那些視自由民主為真諦的追求者手上。過去曾歷經數十年威權體制的台灣，會持續提供寶貴民主經驗，鼓舞每個追尋普世價值的群眾勇氣，爭取自由法治與人權，享受幸福生活。

民進黨說，中國政權唯有開放社會與尊重人民權利，改革成為一個實踐民主、自由、人權的國家，才是一個「以民為主」、受世人敬重而非令人畏懼的國度。

民進黨並再次要求，中共當局必須展現對民主人權的包容態度，儘速釋放關押中的台灣NGO工作者李明哲，讓李明哲儘早和家人團聚。（編輯：李淑華）1070604

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