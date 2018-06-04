中國太陽能新政 業者憂不利市場

（中央社記者張建中新竹4日電）中國大陸推出新的太陽能政策，業者憂心短期恐將對全球太陽能市場造成不利影響，衝擊太陽能類股今天股價紛紛走跌。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局6月1日晚間聯合發布「關於2018年光伏(太陽能)發電有關事項的通知」，提出將「新投運的光伏電站標竿電價和分布式度電補貼均下調5分錢」。

中國大陸媒體認為，因補貼缺口太大，新的太陽能政策是為今年高速發展的中國太陽能產業踩下「急煞車」。

分析機構也推估，受新政影響，中國太陽能新裝機可能自去年的53.06GW，下滑到2018年的35GW左右，將減少超過3成水準。