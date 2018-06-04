化被動為主動 基層醫師加入自殺防治行列

他說，從中追查發現，自殺死亡的人當中，50%在自殺前1個月曾因頭痛、睡不著、憂鬱症等症狀尋求醫師協助；台北市政府自殺防治中心從民國98年成立以來，自殺諮詢電話曾接過5萬多通。

柯文哲上午出席「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮，致詞時表示，台北市105年自殺率每10萬人中有11.4人自殺死亡、全台灣數據是每10萬人中有16人，以人口比例計算，台北市的自殺率較低，儘管如此，近年來，台北市每年仍有300人自殺死亡。

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市自殺防治中心與中華民國基層醫療協會合作，傳達對民眾生命的關懷與重視。台北市長柯文哲今天說，基層診所醫師站在第一線，有在地化與專業性，透過合作，將自殺防治轉被動為主動。

柯文哲說，基層醫師可說是地方上的土地公，守護民眾健康，透過合作，讓被動的等待轉為主動偵查，有效轉介，讓自殺防治網更有效。

中華民國基層醫療協會理事長劉家正致詞時說，基層診所盼能擔任社區健康的守門人，不過，很不幸的是，有時起床翻開報紙後發現有自殺案例，「這些人有些事我們2個禮拜、1個月前才看過（的病患）」，讓他感到不捨與遺憾。

劉家正說，在診所的經驗發現，若在診間張貼相關海報，病人在候診時會細看，如心臟病患會關心心臟、血管方面的衛教資訊；身心科的病人會默默注視相關報導，「我們設計『跳離人生困境，珍惜保衛生命』海報，也感謝衛福部提供安心專線0800-788995」，並請醫生在上頭簽名，盼藉此讓病患記得這些電話。

劉家正說，「只要病人在需要時記得，就是我們最大突破」，希望能藉此幫助病患珍惜生命。

衛生局心理衛生科科長曾光佩告訴中央社記者，從106年數據來看，自殺原因涉及家庭、人際關係、經濟困境、憂鬱情緒等，而會到診所看診的病患，不見得因情緒不佳就醫，多數是生理不舒服，希望藉由這個管道，可以接觸有自殺傾向的民眾，提供個別化的協助。

曾光佩說，正因自殺原因太複雜，所以必須多管齊下，除了與台北市1600多家基層診所合作，建立守門人制度，盼讓更多人注意到自殺防治議題外，包括致命性工具取得的減少，也是可降低自殺率的因素之一。

她舉例，如台北市高樓多，若高樓的防墜因應策略做得好，也會有所幫助。

不過，她也坦言，有些有自殺念頭的個案多半認為自殺是個人行為，抗拒被關懷，增加降低自殺率難度。

衛生局資料顯示，台北市在94年、95年的自殺率最高，分別為17.8、17.3，之後逐年下降，脫離世界衛生組織標準的高盛行率區域（每10萬人中有13人以上自殺死亡），103年為11.5、104年自殺率為11.8。（編輯：張銘坤）1070604