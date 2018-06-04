香蕉收購價低 農委會盼一週後價格回穩

陳吉仲表示，今年香蕉總種植面積達1萬5000多公頃，不論是產量或面積都較去年微幅減少，但價格還是低迷，農委會上週已經宣布提供7000公噸的產銷措施，但明顯力道不夠。昨天台北果菜市場的香蕉批發價格，品質最好的香蕉上貨每公斤平均批發價17元，中價12元，下價7元，希望一周後香蕉價格能回穩、達每公斤15元以上。

天氣炎熱，香蕉在其他夏季水果替代效應下，消費量提振不易。農委會今天召開產銷調節措施記者會，農委會副主委陳吉仲、農糧署副署長蘇茂祥及義美總經理高志明等人一同出席，宣布強化香蕉產銷措施。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）香蕉價格低迷，農委會今天宣布將擴大輔導外銷、加工及去化格外品等措施，提高強化香蕉產銷至1萬噸以上，盼一週後能讓香蕉價格回穩，每公斤能達15元以上。

農委會表示，4月起已研擬各項措施，包含請超市量販店擴大行銷4000公噸，輔導外銷500公噸並鼓勵企業團購及農民市集等多元行銷610公噸，並公告收購加工350公噸。第一階段目標量5460公噸，啟動青香蕉格外品去化措施，並擴大日本、中東及其他地區擴大台灣香蕉促銷，總計調節目標量超過1萬公噸。

陳吉仲會中指出，為了要解決長期產銷失調問題，農委會將有4大措施，首先會有完整資訊平台給予農民完整產銷資訊、避免農產品產量過多，另外也將推動收入保險、保障農民收益。

此外，陳吉仲說，也要推動多元利用措施，農產品現階段有6成是消費者直接食用，4成用做加工，透過多元利用，產品可以有更大調節空間。最後，農委會也將在北中南設立大型的冷鏈體系，可平穩調節產銷。

義美日前宣布要以每公斤16.5元價格收購100噸香蕉，總經理高志明今天也在記者會中指出，可再加碼同樣以每公斤16.5的價格收購100噸較青的香蕉，會先將收購的香蕉放置冷凍庫，再處理成具有高附加價值的產品。

高志明也透露，去年9、10月也有啟動香蕉收購，原本目標收購60噸，但因後來香蕉價格上揚，「買不到了」，超過原先預定收購價格，後來便改收購蘿蔔葉，希望今天記者會後，香蕉價格能上揚、幫忙農民解決問題。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070604