NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中市酒店槍擊嫌犯　高雄小港區落網許淑淨傷勢過重　「學習當教練」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈蘋果WWDC前瞻〉今年WWDC與往年不同！Sir

鉅亨網2018/06/04 13:21
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

2018 年的蘋果公司 Apple (AAPL-US) 全球開發者大會 (World Wide Developer's Conference，WWDC) 將在美國時間 6 月 4 日至 6 月 8 日於美國加州舉行。

各大外媒預計，今年的 WWDC 將把重點放在軟體上，與往年有所不同。而專家們預計今年蘋果的軟體重點，將會是在智慧助手 Siri 上有更多著墨。

找尋你的手機

蘋果目前已經推出了幾種找尋自己 iPhone 的方法。如使用 Apple Watch 上的 ping 功能，或使用網路上或其他 iOS 設備上的「查找我的 iPhone」應用程式來搜索手機的實體位置。

然而，目前業界推測「搜尋手機」將可能成為 Siri 的新工作，如使用者呼喚 Siri，它將能為用戶搜尋手機的實體位置。此外，蘋果也有可能將蘋果電視或 Homepod 智慧音響做聯結，使 Siri 在各大蘋果設備上統一的運行，提高用戶經驗。

圖：Appleinsider
圖：Appleinsider
多相關命令

Siri 對於簡單的任務表現不錯，但是當問題複雜化時，它則無法解決使用者的難題。外媒稱今年的 Siri 有望可回答用戶的一系列問題命令，除了開燈外，還可將燈的亮度做調整。

Apple TV 和 HomePod 的「一站式」服務

在 Apple TV 或 HomePod 上，外界認為今年蘋果將使 Siri 能夠一站式的在各種蘋果設備上詢問用戶的 Siri，閱讀日曆或電子郵件等，並詢問 Siri 其他類型的問題。同時，蘋果也應把 Siri 與 Apple Music 做聯結，新成用戶經驗的大數據，提高產品的緊密度。

開放 Siri 資源

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 的 Alexa 目前可供軟體開發人員做微調，如下載各項可「訓練」的程式技術。然而，Siri 目前的開發僅僅落在蘋果內部，外界希望今年 WWDC 上蘋果能給 Siri 更多的開放空間，提高使用經驗。

圖：Appleinsider
圖：Appleinsider

此外，Siri 目前可控制的程式有限，如手機上的遠光燈就無法被 Siri 開啟。外媒預計，今年蘋果有望大肆的展開 Siri 的修復，以與亞馬遜的 Alexa 做抗衡。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字apple軟體wwdcsirihomepod蘋果鉅亨afpheadline
國際廢鋼續跌 豐興廢鋼收購...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan