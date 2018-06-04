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影／台九線兩家違規婚宴場所　陳金德：累犯依法查辦

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/04 13:45
▲台九省道旁的農地被違規做為婚宴場所使用。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.04)
▲台九省道旁的農地被違規做為婚宴場所使用。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.04)

宜蘭縣台九省道宜蘭往礁溪方向有多處農地違規使用情形，其中有兩處被餐廳當做大型婚案場所使用，宜蘭縣代理縣長陳金德今（4）日在答覆縣議員林成功質詢時表示，這兩家違規的婚宴場所，明天將要求縣府主管單位前去稽查，陳金德說，這兩家是累犯，建設處前往稽查，該怎麼辦就怎麼辦。

縣議員林成功今天在縣議會縣長施政總質詢時，要求代理縣長陳金德說明對於農地違規使用的態度及稽查情形，尤其是台九省道旁的農地被違規做為婚宴場所使用。陳金德答詢時表示，他上任後處理了冬山鄉長公開提報的違章蓋農舍，這個案子後來業主自行拆除，另一則是外澳一棟豪華建築旁堆了很多大石頭，這是實質影響公共安全，後來也業者自行拆除了。陳金德接著表示，有關台九省道旁兩家違規使用的大型婚宴場所，縣府陸續取締並無改善，他要求相關單位明天前往稽查，由於這兩家是累犯，陳金德說，依法處理，該怎麼辦就怎麼辦。

宜蘭縣政府建設處長林國民表示，台九省道旁兩家違規使用的大型婚宴場所，104年縣府已執行過裁罰，後來有一家員工陳情影響生計，所以縣府給予一定的期限改善，而目前也已過了改善期限。接著縣府會持續稽查，若未獲改善將依相關規定處罰。

縣府表示，這兩家違規使用的大型婚宴場所，一家是位於都市計畫區內，另一則是在都市計畫區外。位於都市計畫內的這家，縣府於104年8月17日依違反《都市計畫法》裁罰6萬元，同年10月15日執行斷電。而位於非都市計畫內的這家，則於104年7月16日依違反《區域計畫法》裁罰10萬元，105年3月3日再次裁罰20萬元。

 

關鍵字婚宴場所陳金德農地違規
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