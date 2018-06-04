影／台九線兩家違規婚宴場所　陳金德：累犯依法查辦

宜蘭縣台九省道宜蘭往礁溪方向有多處農地違規使用情形，其中有兩處被餐廳當做大型婚案場所使用，宜蘭縣代理縣長陳金德今（4）日在答覆縣議員林成功質詢時表示，這兩家違規的婚宴場所，明天將要求縣府主管單位前去稽查，陳金德說，這兩家是累犯，建設處前往稽查，該怎麼辦就怎麼辦。

縣議員林成功今天在縣議會縣長施政總質詢時，要求代理縣長陳金德說明對於農地違規使用的態度及稽查情形，尤其是台九省道旁的農地被違規做為婚宴場所使用。陳金德答詢時表示，他上任後處理了冬山鄉長公開提報的違章蓋農舍，這個案子後來業主自行拆除，另一則是外澳一棟豪華建築旁堆了很多大石頭，這是實質影響公共安全，後來也業者自行拆除了。陳金德接著表示，有關台九省道旁兩家違規使用的大型婚宴場所，縣府陸續取締並無改善，他要求相關單位明天前往稽查，由於這兩家是累犯，陳金德說，依法處理，該怎麼辦就怎麼辦。