近300家機構投資者連署 籲G7淘汰燃煤發電

根據聲明，連署人包括德盛安聯投信（AllianzGlobal Investors）、英傑華投信（Aviva Investors）、德銀投信（DWS）、匯豐環球投資管理（HSBCGlobal Asset Management）、野村資產管理（NomuraAsset Management）、澳洲退休基金Australian Super和HESTA，以及一些美國大型年金基金，包括加州公務員退休基金（CalPERS）。

G7高峰會8、9日在加拿大召開前夕，由288家投資者組成的集團發布聲明說：「全球正在轉向清潔能源，但政府要做的還有很多。」

路透社報導，眾機構投資者寫道，各政府削減溫室氣體排放的計畫過於脆弱，無法按照2015年巴黎峰會上世界領袖所達共識限制暖化。一年前，美國總統川普宣布退出巴黎協定。

（中央社奧斯陸4日綜合外電報導）掌握26兆美元資產的288家機構投資者今天力抗華府反對，呼籲七大工業國集團（G7）領袖逐步淘汰用煤發電，協助遏止氣候變遷。

作為減緩氣候變遷行動的一環，投資者呼籲政府「在預定截止日前，逐步停止供應全球動力煤能源」，以漸進淘汰化石燃料補貼，「讓碳達到合理的價格」。

投資者也敦促各國政府，2020年前強化國內的溫室氣體減排計畫，並確保公司改善氣候相關財政報告。

氣候變遷投資者集團（Institutional InvestorsGroup on Climate Change, IIGC）執行長菲佛（Stephanie Pfeifer）表示，這是頭一次有如此廣泛的投資者團體呼籲逐步停用動力煤來發電。

菲佛告訴路透社，在施壓政府上，「投資人社群還有更多創舉」。IIGC也在這次向G7及聯合國發布連署聲明的投資者之列。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070604