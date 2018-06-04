義大利強硬新內長：不讓義國成歐洲難民營

在豔陽高照的西西里南端港都波沙洛（Pozzallo），薩爾維尼對支持群眾說：「義大利和西西里不能成為歐洲的難民營。」

法新社報導，薩爾維尼剛在義大利民粹派聯合政府接任內政部長，今天前往南部西西里（Sicily）這個難民主要登陸點之一，推動將他拱上大位的反移民政綱。

（中央社義大利波沙洛3日綜合外電報導）義大利作風強硬的新內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）今天造訪南部一家移民中心，矢言不讓義國成為「歐洲難民營」，但也表示新政府會對移民採「依循常理」的措施。

他又表示：「我很肯定非法移民是門生意，沒人可以讓我懷疑這點…看到有人用孩子性命來圖利讓我很不爽。」

薩爾維尼說出這番話同時，超過50名移民今天在地中海溺斃，其中突尼西亞南岸外海尋獲48具遺體，另有9人在所搭乘的船隻於土耳其外海沉沒後喪生，死者包括7名孩童。

對逃離北非和中東戰亂、迫害和饑荒的難民來說，義大利西西里港都波沙洛是前進歐洲的跳板之一。

不過，雖然薩爾維尼維持著讓他當上大官的一貫強硬派爭作風，今天談到非營利組織在海上的救援行動時，用詞卻有所軟化。薩爾維尼先前稱這些非營利組織是「走私犯」，指控他們勾結人蛇。

薩爾維尼同時表示，新政府將「不對移民採取強硬措施，而會依循常理」。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070604