台大校長遴選案 台大今提訴願釐清爭議

台灣大學今天發表聲明指出，學校於5月12日召開臨時校務會議，決議要求教育部依大學法等規定處理校長遴選結果並盡速發聘，5月22日也依臨時校務會議決議回文請教育部盡速致聘，回文中並具體提出教育部應依法聘任管中閔為新任校長的法理依據，但教育部仍於5月24日再度回文要求重啟遴選程序。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，後續卻因遭多項質疑引發爭議，教育部5月4日發函給台大，針對遴選程序中有資訊未揭露等行政瑕疵，請台大一併注意和審慎處理，並請台大重啟校長遴選。

台大聲明表示，堅持大學自主的立場一貫不變，遴選委員會已於1月31日會議中決議管中閔當選資格無疑義，臨時校務會議也明確表達教育部應依法盡速發聘，對於教育部未能依大學法規定聘任新校長，台大再度表達遺憾與強烈異議，同時遵行臨時校務會議決議，今天委請律師正式提出訴願，以釐清法律爭議，並捍衛台大校長遴選的自主性。

聲明中也提到，儘管台大必須透過行政救濟來釐清爭議與大學自主的範疇，但將會盡全力以司法程序促使教育部依法聘任新校長，並持續堅守大學自主的信念，維護台灣高等教育發展的空間。（編輯：陳清芳）1070604