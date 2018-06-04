扶輪社傳愛　深耕達邦部落讓咖啡傳香

國際扶輪社在88風災時，將300頂庇護帳篷送進受到重創的嘉義縣阿里山鄉，而且持續性的投入人力與物力，加入重建工程，到現在已經長達9年的時間；期間扶輪社對原鄉的重建不遺餘力，但始終認為原鄉必須建立自主的部落產業，在「給他們魚吃，不如給他們釣竿，同時教他們如何釣魚、賣魚。」，這樣的理念下，著手規劃進行達邦咖啡產銷計畫，3日「達邦部落咖啡工場」終於落成揭幕。

扶輪社協助部落，從改善飲水設備、提供免費假牙義診服務，到協助來吉村遷村、達邦國小校舍重建等等，就是要讓阿里山原鄉走出傷痛，重建美麗原鄉家園。重建的過程，經過4、5年的觀察發現，可以鼓勵原鄉鄒族受災農民，把荒山開墾成為良田，推廣達20公頃的咖啡園，如今3年有成，可口、新鮮、芳香的頂級咖啡產品，在原鄉的巧手中已然問世。

原鄉生產的咖啡，已經受到各界的肯定與獎勵。扶輪社力推達邦咖啡產銷計劃，在生產上，講求質量精進，在行銷上，建立口碑相傳，在栽種培育知識養成，則舉辦各種講習訓練，並以有機堆肥，讓樹枝健壯少受病蟲害，咖啡產量與品質因此自然提升。

現階段的部落咖啡產品，除了市集販售外，同時建置專屬網站，推動網路行銷，讓達邦的咖啡產銷計畫從生產到銷售，建立完整、一貫的產銷系統；3日扶輪社在達邦捐贈「咖啡工廠」，象徵達邦咖啡產銷計畫完成階段性的任務。

扶輪社表示，達邦咖啡產銷計畫是長長久久的希望工程，團隊今後會更持續努力永不停歇的前進，達邦咖啡芬芳得以傳香、傳承，更期待繼續支持家人們，共享達邦咖啡的芳香、扶輪助人的喜悅，共創甜蜜溫馨又美麗的阿里山家園。



▲農糧署認證的無毒有機肥專家到會場，認證咖啡種植過程的有機肥製作和施肥解說。（圖／讀者張先生提供 , 2018.06.03）