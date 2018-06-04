又有新店型！超商開設健身房門市　首店選在行天宮商圈

根據IHRSA統計，2016年全球健身市場總產值達到831億美元，健身中心7年間成長56%，台灣近10年規律運動人口，也自18.8%提升至33%，顯示健身房仍具高度成長潛力，加上國人越來越重視生活品質，除了假日休閒生活之外，也期望在日常生活中，可以善用時間空檔去運動，此時，安心、便利、快速成為重要關鍵。

近年來台灣規律運動的人口增長2成，加上國人越來越重視生活品質，安心、便利、快速成為重要關鍵，就有超商業者今（4）日公布了全新複合店型，全台第一間運動複合店正式登場，首店選在行天宮周邊的住商混合商圈，期望成為在地商圈重要的生活動線；另一家超商也選在今日，於粉絲團帶民眾直擊位於日本東京的健身房門市，並指出「新複合加盟是重點策略，台灣不排除任何複合店型的可能。」

有鑑於此，統一超商開設首間7-ELEVEN X BEING fit運動複合店，首店選在行天宮周邊的住商混合商圈，看好此區顧客樣貌多元，將以新店型與新概念呈現在台灣人面前，首創台灣超商加乘健身房的複合經營，掌握健康美麗生活趨勢，貼近國人消費生活動線，為民眾提供全新購物運動的生活方式，打造新世代健身房。

統一超商指出，他們自2008年起，歷經大店革、特色店、店中店、科技概念店、複合店等形態，持續優化消費者服務體驗，並觀察到近年來運動成為顯學，不僅年齡族群擴大，更成為日常生活的行程之一，因此，7-ELEVEN再次定義「社區生活中心」的樣貌，全新演繹66坪大店革，注入運動採光休閒的設計風格，並延伸串聯至2樓的健身元素，期望成為在地商圈重要的生活動線。



▲日本全家也在東京開設健身房FIT & GO門市。（圖／取自全家粉絲團）

無獨有偶，全家便利商店也選在今日於Facebook官方粉絲團，帶民眾直擊位於日本東京的「健身房FIT & GO」門市。據了解，日本全家看準20歲到40歲的年輕人喜歡運動，今年1月下旬推出附設健身房的便利商店，24小時開放的超商與健身房結合，各項健身器材、沐浴品應有盡有，半夜運動時方便有安全，計畫在未來5年內展店到300間。

至於台灣是否會跟進？全家回應指出，新零售、新會員與新複合加盟為公司重點策略，不排除任何複合店型的可能。目前台灣全家共有4種類型的複合店，分別對應不同族群需求，包含全家X天和鮮物、全家X大樹藥局、全家+吉野家，以及全家+bb.q CHICKEN。