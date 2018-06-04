台北電腦展秀新創 AI擴增實境成果吸睛

共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年InnoVEX將有來自21國388組新創團隊共同與會，超過60位國際講者參與，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者，線上直播觀看數超過80萬，展覽規模創歷年新高。

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於5日至9日在台北盛大展出，其中新創特展InnoVEX將於6日到8日盛大舉辦。

觀察此次InnoVEX特色，公會表示，此次參與的國際團隊比例接近40%，競賽獎金總金額達35萬美元，議題包括人工智慧醫療、也加入女性創業和電競議題，超過50家創投及企業與超過100家新創業者洽談。

在新創企業特色部分，廠商將展示人工智慧影像自動分析服務、即時像素辨識系統、自動化影像標本標記工具等人工智慧技術；3D掃描與擴增實境模擬、虛擬實境體感模擬訓練等AR/VR應用；影像壓縮閘道器、影像搜尋引擎、微電網管理系統等大數據（Big Data）技術；空氣純淨水萃取設備等綠能應用；可攜式心血管疾病生物指標感測器、快速蒸餾系統等健康醫療應用；以及電子商務、教育、企業軟體、物聯網、機器人等新創成果。

此外車廠BMW總代理汎德，今年首度參與InnoVEX，將邀請BMW設計師專家，以Future Mobility智動未來為主題，在InnoVEX論壇當中發表專題演講，暢談未來交通移動與新世代汽車發展趨勢。

另外在主題館，包括科技部、國發會、亞洲矽谷、經濟部工業局等政府創新計畫、以及近40家大學育成中心參與。

公會指出，論壇是新創活動重要部分，3天InnoVEX活動論壇將安排人工智慧、區塊鏈、智動未來、電競、新創生態圈、女性創業等6大主題的專題演講。（編輯：李信寬）1070604