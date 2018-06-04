金價料隨美元轉軟反彈 明年可望觸及1400美元

在美元急升拖累下，金價自4月11日來已下跌約5%，來到每盎司約1293美元，未因義大利的政治動盪和圍繞在全球貿易議題的不確定性因素而受到提振。

彭博報導，多倫多道明證券（TD Securities Inc.）全球商品策略主管梅利克（Bart Melek）說，國際金價將從今年第4季開始反彈，在明年第4季來到平均每盎司1375美元，可能觸及每盎司1400美元的高點，為2013年以來首見。

（中央社紐約3日綜合外電報導）國際金價或許已經連續第2個月下跌，但隨著美元升勢不再，轉而走軟後，金價料擺脫頹勢反彈，明年可望觸及每盎司1400美元。

梅利克本週在新加坡一項貴金屬研討會上表示：「隨著時間過去，敲進美元的理由越來越少，可能會扭轉某些資金的流動。我們認為，隨著時序進入2019年，美元將走軟，這對黃金投資心理是非常強大的刺激動力。」

梅利克接受電訪時說：「整體利率環境料仍維持低檔，美國聯邦準備理事會明年升息2到3次後，將結束緊縮循環。」加上充分反映估值的股市、地緣政治風險和金礦供應減少的趨勢下，買進黃金的壓力將升高。

梅利克說，聯準會今年料將再升息2次，美元會持續堅挺，短期內金價沒有上漲的理由。他預估，金價今年第3季平均每盎司1290美元，第4季1300美元。

雪梨ABC Bullion全球總經理法拉佩爾（NicholasFrappell）1日受訪時也表達同樣的看法，認為短期內美元走堅仍不利於黃金，金價難以抬頭，但黃金走勢年底將轉為堅挺。

法拉佩爾說：「展望未來，隨著美元升勢越來越穩定，財政因素將開始侵蝕強勢美元，黃金市場的條件看來將越來越有利。」他還說，貨幣緊縮循環將在明年告終。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070604