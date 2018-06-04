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黨職改選疑舞弊 高市議員:若違法促提告

中央社2018/06/04 13:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄4日電）民進黨高雄市黨職人員改選，大旗美地區疑涉舞弊，雖然已在6月3日重新改選，但是過程遭質疑。包括簡煥宗等多位民進黨籍市議員今天要求黨部對外說明，如違法處應主動提告。

民進黨市黨部主委黃彥毓受訪表示，第一時間發現問題就主動向中央反應，經中執會決議，重新辦理選舉，同時中央也已成立調查小組展開調查

市議員簡煥宗、高閔琳、邱俊憲、何權峰等人聯合發布新聞稿要求市黨部應向外界主動誠實說明，如有違法處應主動提告，徹查失職人員，給所有民進黨員以及社會一個交代；如果沒有不法之處也要還給5月27日當天所有選務人員清白。

新聞稿指出，選舉涉及舞弊是民進黨創黨以來不容許發生的事情，促高雄市黨部應主動進行調查，揪出幕後黑手與失職人員，勿讓事件影響民進黨民主精神，也傷害了所有參與選舉的黨員的情感和信任。

簡煥宗等人要求市黨部徹查後必須對外詳細說明，給所有民進黨員一個交代，也再次呼籲從政黨員與所有黨員勿忘民進黨創黨初衷，共同維護民主價值。

民進黨高雄市黨部5月27日黨職改選，大旗美地區第六投開票所高達9成6的投票率引發爭議；昨日在中央黨部監督下完成重新選舉，選舉結果投票率約7成4。(編輯:孫承武)1070604

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