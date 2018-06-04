旅遊旺季將至 消保官提醒注意買機票權益

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）暑期將至，許多家長會趁假期帶孩子出國遊玩，為避免發生購買機票的消費糾紛，消保官提醒，民眾在買機票時，應先注意各家航空公司的條款，確保相關權益，才能快樂、安心出遊。

新竹市消保官劉興振舉例，日前有一名陳先生透過旅行社購買某航空公司飛越南胡志明市的來回機票，因嬰兒簽證問題，加上因身障、行動不便延誤上機，迫於無奈，改搭隔日航班。

陳先生起初以為，只是去程的機票稍微出差錯，沒想到航空公司其實已將陳先生一家人的回程機票也一併取消，以致他們延誤4天才返國，也因此投訴新竹市消保官，希望能獲得補償。