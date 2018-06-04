大腦生病了 思覺失調症半數30歲前發病

張家銘表示，臨床統計，思覺失調症在全台盛行率約千分之3，換句話說，每1000人就有3人罹患此病，好發於15至25歲年輕族群，超過半數都在30歲前發病，這位國中生就是一個典型案例。

台灣精神醫學會秘書長張家銘今天表示，「思覺失調症」過去名為「精神分裂症」，是一種大腦疾病，患者因腦部神經傳導物質不明原因失調，會出現幻覺、妄想、專注力變差等症狀。

（中央社記者張茗喧台北4日電）一名國中生從小成績優異，日前突然精神渙散、常和空氣對話，過去會做的家務全忘光光，把家人嚇得半死，趕緊帶他收驚拜神，後來在朋友建議下就醫，才知是思覺失調症作祟。

不過，由於思覺失調症患者經常會出現喃喃自語、耳邊莫名聽到有人對他講話，甚至覺得身旁的人要害他，症狀和傳統觀念中的「撞邪」類似，多數患者往往會先去求神問卜而非就醫，從發病到尋求正確治療平均得花2年時間，加速大腦功能退化。

張家銘說，思覺失調症早在數十年前就有藥物可以治療，但因副作用較多，患者用藥後幻覺、幻聽雖得到控制，但容易出現動作緩慢、手發抖、動作不協調等副作用，外界的異樣眼光也讓患者相當受傷，因此抗拒就醫。

台灣精神醫學會去年調查發現，許多患者自認罹患思覺失調症是件羞恥、不可告人的事，而且是危險的，也會讓找工作出現困難。

實際上，罹患思覺失調症就像罹患其他疾病一樣，是患者無法控制的，只要能好好接受治療，不僅不會傷害別人，也可以穩定病情、正常工作。

張家銘呼籲，若身旁朋友、家人出現思考混亂、有妄想的現象，經常自言自語、對空咆哮，應建議他盡早就醫，或向衛生單位申請居家訪視，協助就醫。

他也強調，連日發生多起攻擊事件，新聞報導中常會提到傷人者有「精神疾病」，讓社會大眾對於精神疾病多了疑慮與擔心，同時也會讓精神疾病患者和家屬更加不安與自卑。

此外，台灣精神醫學會也製作「思覺失調症三部曲」，希望幫助社會大眾正確認知思覺失調症，消弭對患者的偏見與疑懼，讓患者能有勇氣及信心地積極接受穩定治療與復健。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070604