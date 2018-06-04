蘋概三指標領軍氣勢旺　台股紅通通收盤大漲160點

美股激勵、亞股紅通通，台北股市今（4）日也收在最高點，終場大漲160.42點，收在11109點，漲幅1.47%，成交金額新台幣1542.97億元。各類股部分，電子漲1.8%、金融漲1%以上。而蘋概三指標台積電漲2.23%、鴻海漲1.3%、大立光也強勁漲4%。其他，國巨、華邦電、錸德與建準表現亮眼，也成為盤面焦點。
台北股市今日開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出。而本周上市櫃公司陸續揭露5月營收，且晶圓代工龍頭台積電、被動元件大廠國巨將於明（5）日召開股東會，多家金控股東會也在8日登場，將聚焦下半年營運展望。台股早盤沒多久就站上11000點大關，開高走高收在今日最高點11109點，收在11109點，漲幅1.47%。
各類股部分，電子漲1.8%、金融漲1%以上。其他，半導體、光電漲2%，食品、塑膠、紡織、造紙、鋼鐵、汽車、觀光漲1%以上，水泥漲3.8%。個股部分，指標股台積電氣勢如虹，漲5元，收在229元，漲幅2.23%。鴻海漲1.3%，來到87.8元。大立光也強勁漲170元，收在4415元，漲4%。
聯發科漲3.2%，來到329.5元。由於蘋果明天開發大會將登場，其他蘋概股也表現強勁，如華通、國巨、友訊、華邦電、廣達、南亞科、美律漲幅3-8%以上，錸德與建準衝上漲停板。其他量大走揚個股還有中環、大成鋼、嘉聯益漲5%以上，甚至衝漲停。