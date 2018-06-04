蘋概三指標領軍氣勢旺　台股紅通通收盤大漲160點

美股激勵、亞股紅通通，台北股市今（4）日也收在最高點，終場大漲160.42點，收在11109點，漲幅1.47%，成交金額新台幣1542.97億元。各類股部分，電子漲1.8%、金融漲1%以上。而蘋概三指標台積電漲2.23%、鴻海漲1.3%、大立光也強勁漲4%。其他，國巨、華邦電、錸德與建準表現亮眼，也成為盤面焦點。

台北股市今日開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出。而本周上市櫃公司陸續揭露5月營收，且晶圓代工龍頭台積電、被動元件大廠國巨將於明（5）日召開股東會，多家金控股東會也在8日登場，將聚焦下半年營運展望。台股早盤沒多久就站上11000點大關，開高走高收在今日最高點11109點，收在11109點，漲幅1.47%。