廣編／「皇家熾血」上市前公開四大職業與三大遊戲特色

戰士擁有「突擊姿態」以及「防守姿態」，在突擊姿態時可以擔當強力的近戰輸出型戰士，防守姿態時則可以作為抵擋攻擊，為團隊衝鋒陷陣的核心角色。

《皇家熾血》一共擁有4大職業，分別為「戰士」、「法師」、「弓箭手」、「樂師」，而《皇家熾血》中最大的特色就是職業能夠「轉換姿態」，突破玩家對於職業的既定印象，達到4個職業間的完美平衡！

由Gamevil歷時2年研發製作的唯美戰鬥風格MMORPG《皇家熾血》預計將於6/5正式上市，官方於上市前搶先公開四大職業以及不同於傳統MMORPG玩法的三大遊戲特色，事前預約進入最後倒數，想要領取超值好禮的玩家一定要把握時間囉。

法師擁有「火焰姿態」以及「凍結姿態」，火焰姿態的法師可以做到瞬間的爆發輸出，一舉殲滅敵人，凍結姿態的法師則著重於封印敵人的行動，藉由瞬間的急凍冰封敵人，給予團隊更多的輸出機會。

弓箭手擁有「雙槍姿態」以及「弩弓姿態」，雙槍姿態下的弓箭手擁有高速的連續範圍輸出能力，使敵人毫無招架之力，弩弓姿態時則能牽制敵人，最大的特色就是能夠利用弩弓將敵人拉近，在戰鬥膠著的狀態下為團隊打出破口。

樂師擁有「破壞姿態」以及「祝福姿態」，樂師的破壞姿態能夠大範圍的攻擊並推開敵人，在團隊中協助其他角色穩定輸出，樂師的祝福姿態則能夠給予團隊大量的Buff效果，提升團隊的整體能力。

面對強大的怪物時活用各角色的姿態轉換，搭配不同職業應對各種戰況，多元玩法考驗玩家的反應能力與操作能力。

《皇家熾血》推出不同於以往MMORPG的創新玩法，包含「突發任務」「突襲戰」、「RvR百人激鬥」，3大特色系統保證能讓喜愛MMOPRG的玩家耳目一新！

玩家在遊戲途中會收到突如其來的任務指令，包含「護衛」、「救援」、「狩獵」、「治療」，與其他玩家共同完成任務，多種玩法絕對讓你玩不膩。

突襲戰中的BOSS都有複雜的攻擊路線以及強大的傷害，和好友一起挑戰各種兇猛BOSS，研究BOSS的攻擊模式，在突襲戰中體驗技術走位的操作樂趣以及共同殺敵的團隊默契。

不同於一般MMORPG的聯盟對戰，在《皇家熾血》中玩家除了要和敵對陣營廝殺，還要搶奪戰場上的資源並狩獵怪物，在這途中也有可能遭遇敵軍來襲，難以預料的百人激鬥保證能讓玩家體驗最熾熱的大型多人對戰。

《皇家熾血》即將於6/5正式上市，事前預約已進入最後倒數階段，參加預約成功不僅可獲得鑽石300顆與超強力祝福藥水5瓶，於Google Play預先註冊還可額外獲得鑽石300顆與金幣20萬，喜愛MMORPG的玩家千萬不要錯過這次領取超值好禮的機會！