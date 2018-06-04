好消息！「傘兵」秦良丰說話了！父臉書透露他開口討抱

「傘兵」秦良丰的父親秦天人在臉書發文表達對兒子的不捨，他寫道：「已經 17 天了，這 17 天對我來說每一天都是煎熬~~~~~~~~~仍然必須靠著呼吸器才能呼吸的你，今晚努力的試著說出我們聽得懂的話，要爸爸媽媽抱你，而你也想抱著我和媽媽，當護理師把你那無力的手放在我的背上時，你可知道我心中淚如雨下」。

26 歲上兵秦良丰執行漢光 34 號演習反空降跳傘操演時，因副傘吃風不足，直接從 1300 呎高重摔落地面，昏迷指數一度只剩下 3 ，目前仍住院治療。他的父親在臉書透露好消息，表示秦良丰雖然仍須靠著呼吸器才能呼吸，但似乎已能努力表達想法，甚至開口說想爸媽抱他。

秦天人接著更說，「我知道我不能哭給你看，天知道在那墜下的 26 秒的時間內，你承受了多少的恐懼，你才會說出要我和媽媽幫你抱你~~~~~良丰爸爸不會再離開你了，未來日子我和媽媽妹妹一定會牽著你的手陪你一起努力一起復健，爸爸知道你行的，你一定會挺過這個難關的」。



▲傘兵秦良丰的父親秦天人在臉書透露，秦良丰恢復狀況良好，已經會開口討抱。（圖／翻攝自秦天人臉書)

短短 200 多字卻句句催淚，愛子深切的心讓人看了十分不忍。許多網友也紛紛留言打氣：「加油，只要活著就有希望，祝良丰身體早日康復」、「藍天和海洋是他的生活，心如此寬闊的青年，肯定會以最奇蹟似的速度康復！！！」「復健之路還很漫長，秦爸秦媽一定要保重身體，加油」、「秦爸加油，良丰現在正需要的是大家的鼓勵跟正能量！」「加油！全家人滿滿的愛是最好的良藥」。