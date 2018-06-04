Fun一夏藝起親子小戲節　7團隊9場次精采登場

暑假即將到來，新竹縣政府安排了「Fun一夏，藝起親子小戲節」活動，共計7個表演團隊、9場次精采演出；新竹縣長邱鏡淳今(4)日與鞋子兒童實驗劇團、玉米雞劇團先暖場互動，看著小朋友妝扮成超人、哈利波特、白雪公主…等造型，預告了親子小戲節歡樂又奇幻的劇場體驗。

邱鏡淳表示，將在 6月30日至7月28日在實驗劇場推出的「2018新竹縣親子小戲節」，邀請了偶偶偶劇團、自然而然劇團、大開劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社劇團、身聲劇場和玉米雞劇團等，藉由這些傑出團隊帶來創意巧思的劇碼，歡迎大小朋友親子共享。

文化局長張宜真細數親子小戲節的戲碼，包括首場6月30日由偶偶偶劇團演出《紙箱的異想世界》，故事內容與舞台風格豐富多元，透過簡單的物件「紙箱」堆疊、拆開、再組合呈現雋永的故事，帶領大家看見驚奇的異想世界。接著7月1日由自然而然劇團結合環境教育，帶來自然童心首部曲《什麼怪東西》關注兒童在社會與家庭的心理變化，並重新省思人類與自然關係。



▲新竹縣文化局舉辦Fun一夏，藝起親子小戲節系列活動，共有7團隊、9場次精采登場。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.04）

接下來7月8日台中大開劇團取材自民間故事的《賣香屁》、7月14日鞋子兒童實驗劇團演出的《寶貝幸福家》、7月21日飛人集社劇團帶來了偶愛自然三部曲系列的第三部曲《小宇宙跳舞》、7月22日身聲劇場重新詮釋經典民間寓言故事《老鼠娶親》，以及最後一場壓軸、7月28日由在地劇團玉米雞劇團推出《童話八卦-都是皮箱惹的禍》透過幽默不說教的表演形式，打破你我對經典童話的刻板印象。

2018新竹縣親子小戲節每場次限量開賣110張，均一票價為200元，而且購買本次系列節目任一場次，憑票號還可加碼免費報名由玉米雞劇團規劃的「Let’s play玩出好創藝」體驗課程，詳情請可至文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」(www.facebook.com/hchcc.gov) 查詢。