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香火不斷／不忘阿公遺言　百歲香行「拈花惹草」擦亮金

今日觀點2018/06/04 14:00
香火不斷／不忘阿公遺言　百歲香行「拈花惹草」擦亮金招牌（圖／今日觀點）
香火不斷／不忘阿公遺言　百歲香行「拈花惹草」擦亮金招牌（圖／今日觀點）

為延續香鋪生命，陳財美行除了進行店面改造外，還研發乾燥花薰香，希望讓更多人了解製香與環保的議題，也有機會令此行代代相傳、香煙裊裊。

據了解，陳財美行位於台北市大同區，它成立於清光緒22年（西元1896年），至今走過122個年頭，店裡販賣各式各樣的香、金紙、佛桌和祭拜器具。

▲用人類年齡比喻的話，陳財美已是高齡122歲的人瑞，此為陳財美行的舊照片。圖／陳財美行提供
▲用人類年齡比喻的話，陳財美已是高齡122歲的人瑞，此為陳財美行的舊照片。圖／陳財美行提供
▲陳財美行舊照片，圖中為此行的第三代老闆娘。圖／陳財美行提供
▲陳財美行舊照片，圖中為此行的第三代老闆娘。圖／陳財美行提供

至於店名由來，陳財美行第四代老闆娘陳宋美蘭表示：「就是希望大家ㄟ凍財水人平安。」「以前都覺得我們店名很俗，其他店都叫什麼瑪莉、什麼傑森，不像現代人都覺得這個名字復古。」其實取叫「陳財美」，是因為第三代經營者盼客人來買金紙後，能賺大錢，財富美麗之意。

陳宋美蘭解釋，早期祖先從唐山過台灣，以前的人生活艱辛，第一代創立者陳進意挑著扁擔沿街叫賣香跟金紙，但日據時代戰爭紛起，被空軍轟炸時，祖先為了躲空襲，陸續跑到三峽避難，並靠賣香謀生，後來輾轉落腳民生西路，並代代相傳做香手藝。

▲此為陳財美行超過百年歷史的木槌，過去都用此木槌製作金紙。圖／記者李依頻攝

然而，儘管老店歷史悠久，也敵不過近年的減香衝擊，為使更多年輕人走進香鋪，便與台北市商業處合作改造，除了重新布置店面，還研發乾燥花薰香。

薰衣草、玫瑰、茉莉　乾燥花入香誘人心

陳財美行第五代經營者陳俐君表示，這一路走來，加上2017年禁香禁燒的環保議題在社會上吵得很兇，以及面臨消費者轉變，才想做改變，讓更多人有機會了解製香。

她補充：「為什麼會有滅香跟PM2.5的議題討論？它的根源是什麼？就是來自價格競爭跟不良香品充斥，什麼樣的東西都有人敢做、什麼樣的錢都有人敢賺，沒有那樣的材料，都可以做出那樣的味道，科技真的很發達，利用化學或合成的，來製造非天然的香品。」

此外，陳俐君也觀察到：「很多年輕人並非不願拜拜，只是他們不知道該如何開始？或不知道能到何處詢問？也有很多人對生活香品有興趣。」因此發想乾燥花薰香，是為了吸引更多人了解香，讓大家知道香除了祭祀外，生活方面流行的茶道、花道和香道，也能搭配薰香使用。

她指出，市面上有些不良廠商使用化學或合成精油製作的花香，聞起來味道強烈，但長期聞會傷害身體跟中樞神經，但他們是利用薰衣草、玫瑰、迷迭香、茉莉的乾燥花粉，來製作臥香跟塔香，用天然的材料來做，所以味道也比較溫和。

不過，由於添加乾燥花粉製香，在研發上面臨較多困難，所幸經店裡師傅數次嘗試後，才成功做出乾燥花薰香。據悉，目前此系列產品較受年輕人和日本人喜愛，並以迷迭香的銷量較佳。

▲陳俐君發想的乾燥花臥香和塔香，燃燒時間約15-20分鐘，因包裝小適合送禮，也受觀光客喜愛。圖／記者李依頻攝
▲乾燥花臥香和塔香，燃燒時間約15-20分鐘，因包裝小適合送禮，也受觀光客喜愛。圖／記者李依頻攝

另一方面，除了研發新產品，老店面也換上新裝扮，這一切則歸功於陳宋美蘭。

陳宋美蘭今年七十多歲，卻沒有尋常老者的守舊思維，她希望與時代潮流同行，她知道製香業需要改變，才有機會活下去，因此在與台北市商業處合作之前，她就曾幫店面改頭換面，透過整理陳列和改變燈光照射，把店變得明亮乾淨。

在和台北市商業處合作後，店內布置增加歷史牆，讓人們更容易了解製香文化；店外玻璃櫥窗則展示文創商品和逗趣可愛的玩偶，吸引人們入內參觀，同時亦推出乾燥花薰香，替百歲老店穿上文青裝扮。

▲在和台北市商業處合作後，店內布置增加歷史牆，讓人們更容易了解製香文化。圖／記者李依頻攝
▲在和台北市商業處合作後，店內布置增加歷史牆，讓人們更容易了解製香文化。圖／記者李依頻攝
▲店外玻璃櫥窗則展示文創商品和逗趣可愛的玩偶，吸引人們入內參觀。圖／記者李依頻攝
▲店外玻璃櫥窗則展示文創商品和可愛的玩偶，吸引人們參觀。圖／記者李依頻攝
▲店內也有特製的文創明信片和印章，給遊客當紀念品。圖／記者李依頻攝
▲店內也有特製的文創明信片和印章，給遊客當紀念品。圖／記者李依頻攝

女兒女婿接棒　不忘阿公遺言擦亮金招牌

隨著第四代經營者陳光宏、陳宋美蘭逐漸年老，他們的女兒陳俐君、女婿徐忠賢也都紛紛回來店裡幫忙，替老店注入一股年輕活力。

▲陳俐君原先學商，在貿易公司上班，因捨不得香鋪就此歇業，而回來幫忙經營。圖／記者李依頻攝
▲陳俐君原先在貿易公司上班，因捨不得香鋪就此歇業，而回來幫忙經營。圖／記者李依頻攝

「回來接手，其實是生命轉了個彎。」陳俐君回憶，她和哥哥們從小在澳洲念書長大，原本這間店由哥哥經營，但哥哥經營10年後覺得這行是沒落的產業，加上想讓小孩在國外受教育，便選擇帶小孩到澳洲定居。

當時原先學商，在貿易公司工作的陳俐君因為剛生完小孩，正巧沒有工作，加上捨不得老客人，也不願看到香鋪就此歇業，因此和先生回來幫忙經營。雖然接手家業不在自己原先的人生計畫裡，和之前的工作也大相逕庭，但對從小在香鋪長大的她而言，其實對香鋪的一切熟悉，經營時也沒有想像的困難。

語畢，陳俐君又忙著去招呼上門的老客人，在她從小生長的地方來來回回，她賣給客人的東西，彷彿不只是香，也是一種情感和記憶。

就像她站在店門口指出「陳財美」三個金字招牌那般，「我阿公過世前，交代我們一定要把這三個字擦亮。」她和家人謹記阿公的遺言，努力守著這間充滿回憶的老店，試圖讓它活出金光閃閃的新姿態。

▲陳俐君的阿公過世前，交代家人們一定要擦亮「陳財美」的金字招牌，為此家人不僅努力創新幫香行求生存，也重新幫老舊招牌重貼金箔。圖／記者李依頻攝
▲陳俐君的阿公過世前，交代家人們一定要擦亮「陳財美」的金字招牌，為此家人不僅創新幫香行求生存，也替老舊招牌重貼金箔。圖／記者李依頻攝

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