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憂AI成武器　Google中止美軍無人機計畫

記者易皓瑜／台北報導2018/06/04 14:23
▲Google 與美國國防部合作，利用 AI 深度學習辨識無人機拍攝的影像，因自家員工抗議而中止。（圖／翻攝 維基百科）
▲Google 與美國國防部合作，利用 AI 深度學習辨識無人機拍攝的影像，因自家員工抗議而中止。（圖／翻攝 維基百科）

Google 在內部員工抗議與外界質疑聲浪下，將中止與美國國防部名為 Project Maven 的無人機計畫。

Google 曾於今（ 2018 )年 3 月宣布與美國五角大廈合作，將利用 AI 深度學習，分析無人機拍攝的影片，將有助於無人機於軍事用途發展。然而消息發布後，立即引發千名Google 員工反彈聲浪，並連署上書 CEO Sundar Pichai ，認為 Google 參與涉及戰爭相關業務，已違反 Google 「 Don’t be evil 」的企業精神。

內部消息指出，這項合作案將於明年 3 月終止，另一原因為這項交易利潤微乎其微，僅值 1000 萬美元（折合新台幣 2 億 9 千萬元），而 Google 原本圖的是這項合作帶來的其他商業利益，如與軍方更多的軍事合作，以及國防部高達數十億美元的雲端服務訂單。

Google Cloud CEO Sundar Pichai 也向員工承諾，由於此項計畫「利大於弊」，同時造成輿論波瀾，因此 Google 立場必需做出改變。而據外媒披露， Maven project 並非如表面上看起來的單純，將作為軍事方面的數據蒐集用途以及協助美方揭露他國的安全資料。

關鍵字googlemavenpentagonai美軍無人機
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