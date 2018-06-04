陽信銀行擬上市 資本額先衝300億元

（中央社記者蔡怡杼台北4日電）中小銀行陽信銀行今天股東會通過配發0.8元股利，並順利改選董事，董事長陳勝宏表示，陽信銀行已擬定上市計劃，預計資本額突破新台幣300億元將在台上市。

陽信銀行今天召開107年股東常會，陳勝宏表示，目前國內銀行業務競爭依舊激烈，陽信銀行持續嚴格控管授信品質以及提升各項業務規模，以穩定增加獲利，106年全行稅後盈餘為新台幣19.10億元，每股盈餘（EPS）為0.9元。

會中有小股東提問陽信銀行未來掛牌計畫，陳勝宏指出，陽信銀行已擬定上市計畫，預計資本額達到300億元就會推動在台上市。即陽信銀行可望成為繼上海商銀今年底上市後，近年第二家在台掛牌的銀行股。