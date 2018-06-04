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日本VAIO筆電重返亞洲市場 7月台港開賣

中央社2018/06/04 14:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北4日電）香港新創公司Nexstgo今天宣布獲得日本VAIO株式會社授權，於亞洲參與VAIO品牌筆電生產、銷售、市場推廣及售後服務，將於7月在香港及台灣搶先開賣，並陸軍進軍其他亞洲市場。

Nexstgo行政總裁鍾孝揚表示，Nexstgo在2017年於Computex（台北國際電腦展）正式與大家見面，僅一年的時間，Nexstgo旗下品牌已順利在香港、台灣、馬來西亞、新加坡等地上市；很榮幸今年在Computex前夕再下一城，Nexstgo成為VAIO在亞洲地區重要夥伴，參與銷售及市場推廣，將協助VAIO重回筆電霸主的地位。

VAIO株式會社執行役員副社長赤羽良介表示，VAIO從Sony分拆出來已經4年，感謝在Nexstgo的支持下，大家熟悉的VAIO品牌將重回亞洲消費者手中；此外，VAIO欣賞Nexstgo在B2B（企業對企業）市場的努力，有信心Nexstgo可在亞洲不同市場重新推展並擴大VAIO業務。

VAIO S11及VAIO S13將於7月在香港及台灣開賣，並陸續登陸其他亞洲地區。日本製造的VAIO S系列配備VAIO TruePerformance技術，可提升處理器效能，建議零售價格未定。

Nexstgo於2016年8月在香港設立總部，另在台灣設立產品研發及設計中心，業務涵蓋個人電腦、智慧生活和物聯網產品、人工智慧應用方案及資訊科技解決方案。

VAIO株式會社於2014年7月從Sony分拆成立，總部及生產基地位於日本長野縣，業務包括電腦及電子專業製造服務。（編輯：郭萍英）1070604

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