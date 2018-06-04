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媒體民調暫領先 丁守中：棄保是潛在變數

中央社2018/06/04 14:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）媒體最新民調顯示台北市長選舉暫由藍營領先。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天說，無論棄誰保誰都是潛在變數，將力拚中間選民認同並請益大老。

依據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，今年台北市長選舉「藍白綠」丁守中、台北市長柯文哲和民進黨籍立委姚文智對抗，目前丁守中以40.2%支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2%墊底。

丁守中中午出席在國軍英雄館舉辦的「台北市退休警察人員協會慶生會」，媒體會前聯訪問到對於綠營可能「棄姚保柯」看法。

他表示，無論是「棄柯保姚」或「棄姚保柯」都是潛在變數，自己會全力以赴，爭取北市中間選民認同和支持；同時，也因為如此，現在是一步一腳印進行黨內整合和團結，拜訪基層腳步未歇。

談到近來柯文哲積極拉攏泛藍，丁守中說，自己並不擔心，因為當柯文哲日前說出支持總統蔡英文2020年連任，認為泛藍就不會支持柯文哲。

丁守中也提到，競選團隊現在要打不一樣的選戰，將運用現代通訊軟體、資訊科技和社區網路平台方式，打造猶如中央廚房方式生產訴求和政見，到處廣傳訊息，效果比下廣告和動員方式好，目前預計8月底、9月初成立競選總部。

由於國民黨新北市長參選人侯友宜1日和同黨高雄市長參選人韓國瑜聯合造勢，丁守中說，雙北市參選人合體造勢活動也正在安排，兩人過去就有很深交情，且雙方政見正由智庫進行整合、協調，甚至包括基隆和桃園也將一同聯合造勢。

此外，今天也去拜會前立法院院長王金平請益，丁守中說，王金平對於蔡政府不承認九二共識進而造成經濟低迷、兩岸緊張，也表達關切之情。

前考試院秘書長、公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉也對棄保效應提出看法，他認為，一個政黨怎麼會棄保自己的子弟兵，但民間聲浪很可怕，現在已醞釀棄保效應，姚文智恐怕會是悲劇英雄。（編輯：張銘坤）1070604

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