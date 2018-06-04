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台股盤後－電子三雄齊步揚 被動元件再聚人氣 衝過1

鉅亨網2018/06/04 14:23
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台股今 (4) 日在國際局勢回穩，電子三雄台積電、鴻海及大立光同步走揚帶動下，被動元件技續強攻，股后國巨一度亮燈漲停，激勵多檔被動股漲停，網通及生技族群也見到買盤湧入，儘管矽晶圓族群冒出黑星，但是絲毫不影響指數衝高意圖，開盤衝過 11000 點就持續走揚，終場更以最高點 11109.5 點作收，大漲 160.42 點，突破下降趨勢線，成交值 1542.97 億元。

以中小型股為主的櫃買市雖然漲勢不若集中市場強勁，但仍有接近 1% 漲幅，維持高檔震盪，終場上漲 1.51 點，以 158.04 點作收，成交值 454.21 億元。

台股類股今天呈現類股齊揚，僅資訊服務類股走跌，至於上漲類股中則以水泥類股漲幅最高，達 3.8%，電子零組件、光電、半導體等也漲逾 2%，鋼鐵、造紙、其他電子、紡織、塑膠、觀光、食品、電子通路、電腦設備、油電燃氣、汽車等也漲逾 1%，金融、貿易百貨、橡膠、玻陶、電機機械、其他類、化學、化學生醫、生醫、電器電纜、通信網路、建材營造、航運等也均收紅。

電子三雄今天再度齊步走揚，台積電全場漲幅均在 1% 以上，也跳空越過 10 日線及月線；鴻海全場也維持 1% 以上的漲幅，也收復 5 日線及季線反壓。股王大立光更是強勢走揚，不僅接連越過 4300 元及 4400 元等整數關卡，也創下今年新高及去年 12 月 6 日以來新高。

光學類股也因為股王大立光走揚，聯一光、新鉅科、揚明光亮燈漲停，今國光、光燿科、亞光等也均收紅。

被動元件更是重新成為資金簇擁重點，股后國巨順利收復 1000 元大關，盤中甚至還一度亮燈漲停，終場漲幅也超過 8%，也激勵智寶、鈞寶、光頡、凱美等同步漲停，佳邦、大毅、奇力新、美磊、信昌電、華容等也漲逾 2%。

網通類股也見到點火，包括光環、台通、智易、星通等亮燈漲停，華星光、聯亞、波若威、友勁、友訊、聯光通等漲幅也超過 4%。

生技類股也由商之器及和康生漲停帶動，北極星藥業 - KY、智擎、基米、翔宇、漢達、聯亞藥、大江、中天、心悅等也漲逾 3%。

分析師林孟漢表示，台股今天非常強，11000 點順利收復，還突破 11100 點，台積電股東會、WWDC 接連而來，主要還是跟美股的費半及那斯達克走揚有關，因此電子權值股強勢衝高，被動元件也續強，連網通及生技也跟進，由於台股指數已經衝過右肩整理區間，預料在廠商 5 月營收公布加持下，指數後市仍可期。

 

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