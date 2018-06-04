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藝文創作作品展　聚集不同藝文特色

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/04 15:16
▲雲林縣警察局，藝文創作作品展，歡迎大家來體驗藝術與文化之美。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)
▲雲林縣警察局，藝文創作作品展，歡迎大家來體驗藝術與文化之美。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)

雲林縣警察局為提升文藝氣息及提供員警紓壓休憩空間，特別籌辦藝文創作作品展示活動，並配合該局慶祝2018年警察節，特別邀請雲林縣濁水溪書畫學會謝美在榮譽理事長、許阿巧、廖耀興等藝文界好友共襄盛舉，展出書法、水彩、國畫，營造本局工作環境之藝術與人文氣息，紓解同仁工作壓力。  

作品展聚集在地不同的藝文特色，首度邀請雲林縣書法學會施美燕老師至本局展出，施老師專精篆、隸、行、楷、草等不同字體，自北辰國小退休後仍孜孜不倦教導學生書畫之美，更是雲林縣少數能作畫吟詩的女性創作家，本次展出40幾幅以勸世文、詩詞搭配梅花、楓葉意境之作品，鼓勵大家勇敢「追夢」、以燕詩隱喻「子女應孝順父母、理解父母的辛勞」，以「曠野岸靜、山高月明」提醒大家應時時保持內心平靜，施老師獨樹一格的寫法深具個人特色，呈現正向、發人深省的涵義，更希望提升民眾藝術涵養及改善社會風氣。


▲藝文創作作品展，在地不同的藝文特色，歡迎大家前往觀賞。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)

施美燕表示，她從小就喜歡寫書法，練字長達30年，武術中有句話：「一日練一日功，一日不練十日空」，過去與不同的老師學書法，所有字體都曾接觸，任教期間也曾教學生站著寫書法並作畫，才能力透紙背、遒勁有力，呈現中國書道之美，她認為作畫其實是筆畫延伸，跟學習書法一樣，勤練習便能畫得好、畫得妙。

該局局長許錫榮表示，在警察節前夕舉辦的藝文饗宴，精彩可期，自即日起歡迎大家來警局洽公時，可放慢腳步、細細品味與欣賞書畫作品，體驗藝術與文化之美。


▲施美燕書畫展。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)

關鍵字雲林縣警察局警察節書畫展
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