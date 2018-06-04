真的怒了！限三立7天內道歉捐2百萬　陳佩琪：否則提告

上（5）月 25 日，三立新聞台播出的《54 新觀點》節目當中，主持人陳斐娟和節目來賓曾勁元律師等人，公開質疑台北市長柯文哲夫婦財產申報不實、財產來源不明，引來柯文哲的妻子陳佩琪不滿，認為二人是刻意扭曲事實，對她和柯文哲 2 人已造成嚴重的名譽損害。今（4）日上午陳佩琪委託律師林智群發出律師函，要求三立和陳、曾 2 人在 7 天之內登報道歉，並各捐出 200 萬和 150 萬元，否則將採取相關法律行動。

律師函中提到，陳斐娟、曾勁元 2 人在三立的節目上發表不實言論，對她和柯文哲的名聲造成極大損害，並造成其心理上極大痛苦，要求三立和陳、曾在 7 天之內，選擇三大報《蘋果日報》、《聯合報》或《中國時報》的頭版，刊登半版廣告向她和柯文哲公開道歉，否則將採取相關法律行動。