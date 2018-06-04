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真的怒了！限三立7天內道歉捐2百萬　陳佩琪：否則提告

編輯中心／綜合報導2018/06/04 14:35
▲今（4）日上午陳佩琪委託律師林智群發出律師函，要求三立和陳、曾 2 人在 7 天之內登報道歉，並各捐出 200 萬和 150 萬元，否則將採取相關法律行動。（資料照片／陳明安攝）
▲今（4）日上午陳佩琪委託律師林智群發出律師函，要求三立和陳、曾 2 人在 7 天之內登報道歉，並各捐出 200 萬和 150 萬元，否則將採取相關法律行動。（資料照片／陳明安攝）

上（5）月 25 日，三立新聞台播出的《54 新觀點》節目當中，主持人陳斐娟和節目來賓曾勁元律師等人，公開質疑台北市長柯文哲夫婦財產申報不實、財產來源不明，引來柯文哲的妻子陳佩琪不滿，認為二人是刻意扭曲事實，對她和柯文哲 2 人已造成嚴重的名譽損害。今（4）日上午陳佩琪委託律師林智群發出律師函，要求三立和陳、曾 2 人在 7 天之內登報道歉，並各捐出 200 萬和 150 萬元，否則將採取相關法律行動。

律師函中提到，陳斐娟、曾勁元 2 人在三立的節目上發表不實言論，對她和柯文哲的名聲造成極大損害，並造成其心理上極大痛苦，要求三立和陳、曾在 7 天之內，選擇三大報《蘋果日報》、《聯合報》或《中國時報》的頭版，刊登半版廣告向她和柯文哲公開道歉，否則將採取相關法律行動。

此外，陳佩琪還在律師函中要求，三立電視須捐出 200 萬元、陳斐娟與曾勁元則須各捐 150 萬元給陳佩琪所指定的慈善團體。文中強調，如此一來「本人可以考慮原諒且不予追究相關法律責任，若三立電視、陳女士及曾律師仍無自我檢討的意思，執意無視本人及配偶因此遭受不公平待遇及委屈，本人將不得不採取相關法律行動，以捍衛本人及配偶柯文哲先生的權利。」

關鍵字柯文哲陳佩琪三立道歉54新觀點陳斐娟
陸戰隊員枉死　館長霸捐5萬網狂讚

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