川金會場地猜謎 大飯店訂房客滿引來揣測

（中央社新加坡4日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩預定12日在新加坡會面，新加坡所有大飯店中，只有一家顯示在12日前所有客房和餐廳預約已滿，引發外界揣測。

反觀市中心，媒體陸續湧入，數百名記者早已抵達，有5000多人向新加坡政府申請媒體採訪證。

除了嘉佩樂飯店外，其他傳言可能舉行川金會的大飯店，包括香格里拉大酒店、富麗敦酒店及瑞吉酒店等。

川普反反覆覆的態度對後勤來說是個頭痛問題，即便聖淘沙這座小島維安良好、軍警訓練有素，而且有接待各國領袖的經驗。不過川普和金正恩會下榻哪間飯店、兩人高峰會是否在不同地點、如何應付媒體大陣仗、以及不讓好奇的居民靠近等仍是問號。

部分居民感到一頭霧水。

新加坡股票經紀人陳艾琳（Eileen Chen，音譯）表示，川金會場地一公布，她可能就會到附近，設法一睹金正恩的樣貌。她說：「川普和金正恩就像兩個在Tinder上約見面的人。感覺像是一方說『我們見面吧』，然後另一方說『我們就見見吧』，然後必須在某個秘密地點碰頭。」

不過對於地方上的商家來說，觀光人潮此時湧入，也正好是他們生意最忙的時候，有業者搭上時事熱潮推出「川」、「金」特調酒，不過多數酒吧早已準備迎接大批觀看世界盃足球賽轉播的民眾。

新加坡將承擔川金會的維安費用，新加坡國防部長黃永宏週末告訴媒體：「我們願意承擔一部分的費用。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1070604