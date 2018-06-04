NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈F-16驚傳失聯　空軍全力查證中毫無意外！　明星賽人氣王恰恰蟬聯8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

職棒聯名卡友消費力驚人 單卡月刷近30萬

中央社2018/06/04 14:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北4日電）職棒球迷消費力驚人，富邦金控買下富邦悍將職棒隊後，旗下台北富邦銀行也發行聯名卡，根據統計，最會刷的前5名卡友，單月刷卡額高達新台幣29.19萬元。

北富銀富邦悍將聯名卡自3月5日發表至今近3個月，已發出5萬卡，其中，每月消費前5名的卡友可攜伴進入VIP貴賓室觀賽，打中球迷需求點，至今每月符合條件的卡友消費是北富銀整體卡友平均月消費的25倍。

根據金融監督管理委員會統計，今年3月北富銀平均每卡月刷卡金額約1萬1676元，等於這5名卡友刷卡金額都超過29萬元，才獲得進入VIP室觀戰的資格，也窺見死忠球迷潛在消費力。

根據金管會統計，今年3月全台信用卡平均單月每卡刷卡金額約5639元，但不是發卡量愈多、旗下有明星卡別的銀行，卡友平均刷卡金額就會比較高；其中，沒有發行超強卡別的北富銀單月每卡平均刷卡金額破一萬元，雖然有效卡數只排名第6，但是獲利貢獻度最大。

至於國內發卡王國泰金控國泰世華銀行手中握有Costco聯名卡及長榮航空聯名卡兩大強棒，今年3月單月平均每卡刷卡金額約9818元，至於有中油聯名卡、LINE PAY聯名卡的中信金控旗下中國信託商銀單月平均每卡刷卡金額則約8741元，是「唯3」單月平均單卡刷卡金額超過8000元的信用卡發卡行。（編輯：郭萍英）1070604

台股仰攻11100點 法人...端午節將屆稽查食品 雲林無...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan