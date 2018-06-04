職棒聯名卡友消費力驚人 單卡月刷近30萬

（中央社記者田裕斌台北4日電）職棒球迷消費力驚人，富邦金控買下富邦悍將職棒隊後，旗下台北富邦銀行也發行聯名卡，根據統計，最會刷的前5名卡友，單月刷卡額高達新台幣29.19萬元。

北富銀富邦悍將聯名卡自3月5日發表至今近3個月，已發出5萬卡，其中，每月消費前5名的卡友可攜伴進入VIP貴賓室觀賽，打中球迷需求點，至今每月符合條件的卡友消費是北富銀整體卡友平均月消費的25倍。

根據金融監督管理委員會統計，今年3月北富銀平均每卡月刷卡金額約1萬1676元，等於這5名卡友刷卡金額都超過29萬元，才獲得進入VIP室觀戰的資格，也窺見死忠球迷潛在消費力。