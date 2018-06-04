挑戰泳渡太平洋 李康特為海洋汙染發聲

（中央社日本銚子4日綜合外電報導）旅美法國人李康特明天將挑戰「泳」渡太平洋，預計將得承受滔天巨浪、鯊群，還有一堆遍布面積堪比德州的漂浮垃圾，這趟冒險期間，他和團隊也會為提升海洋汙染意識做實驗。

法新社報導，李康特（Ben Lecomte）將從日本啟程，展開這段長達9000公里的冒險，預計得花超過6個月，才會在舊金山完成任務，將成史上首位達到這項令人望而生畏壯舉的泳將。

李康特的旅程既是冒險也是科學研究，他將偕自己的8人支援團隊執行大批海洋實驗，希望藉此提升民眾對海洋和塑膠汙染的意識。