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中央社

挑戰泳渡太平洋 李康特為海洋汙染發聲

中央社2018/06/04 14:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日本銚子4日綜合外電報導）旅美法國人李康特明天將挑戰「泳」渡太平洋，預計將得承受滔天巨浪、鯊群，還有一堆遍布面積堪比德州的漂浮垃圾，這趟冒險期間，他和團隊也會為提升海洋汙染意識做實驗。

法新社報導，李康特（Ben Lecomte）將從日本啟程，展開這段長達9000公里的冒險，預計得花超過6個月，才會在舊金山完成任務，將成史上首位達到這項令人望而生畏壯舉的泳將。

李康特的旅程既是冒險也是科學研究，他將偕自己的8人支援團隊執行大批海洋實驗，希望藉此提升民眾對海洋和塑膠汙染的意識。

昨天剛滿51歲的李康特明天將從日本東岸下水，接著就得看老天臉色了。鯊魚和螫人致癱瘓的水母也讓旅程危機四伏，但李康特泰然自若。

李康特在他的小艇上受法新社採訪時說：「我喜歡挑戰自己的極限，嘗試尋找極限在哪裡。」

他計劃每天游8小時，燃燒超過8000卡路里。

其餘時間他將在長20公尺的支援艇「發現者」（Discoverer）上休息、睡覺以及進食，「發現者」每天會再把李康特送回他上岸的地方，放他下水繼續游。

李康特1998年游泳橫渡大西洋後，曾發誓再也不嘗試這檔瘋狂事，但有了家庭後，他又對泳渡太平洋躍躍欲試。

李康特將為美國國家航空暨太空總署（NASA）等27個科學團隊蒐集海洋影像和醫學資料。他表示：「海洋汙染會帶來重大衝擊。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070604

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