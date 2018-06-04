馬克宏歐盟改革大計 梅克爾終讓步回應

（中央社柏林3日綜合外電報導）法國總統馬克宏上台後提出的歐洲聯盟（EU）改革大計，今天終於獲得德國總理梅克爾的回應，她在投資和協助陷入債務泥沼的成員國方面釋出善意。

法新社報導，馬克宏上台時提出鞏固歐盟，讓歐盟更貼近公民的雄心壯志一年多後，梅克爾終於有所回應。梅克爾此舉適逢義大利和西班牙等成員國政壇動盪和大西洋兩岸緊張引發各界對歐盟未來的疑慮升高之際。

梅克爾在預定本月召開的歐盟峰會前夕，告訴「星期日法蘭克福匯報」（Frankfurter AllgemeineSonntagszeitung），德國身為歐元區最大經濟體將支持一項投資預算，總金額將在數百億歐元區間的下方。