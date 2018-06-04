小三通人數持續成長 陸客自由行比率大增

陸客中，入境14萬6556人次，較去年同期13萬4228人次，增加1萬2328人次，成長9.18%，其中落地簽入境2萬1149人次，較去年同期1萬5345人次，增加5804人次，成長37.82%，顯見自由行比率逐漸成長。

觀光處表示，移民署今年1月陸續放寬小三通便利措施，辦證更加方便快速；尤其自4月20日起，金廈兩門旅遊部門共同啟動「金廈旅遊節」系列活動，如海峽旅遊博覽會、2018海峽兩岸及港澳地區名導論劍，金廈跨越海峽越野行走活動，金廈美麗跑之金門民俗歡樂行等；再加上5月金門平安祈福季與「浯島邑主城隍遷治338週年」等，使小三通人數與陸客人數持續攀升。

觀光處長陳美齡表示，現在觀光旅遊已趨多樣化，不再只是走馬看花，更重要的是融入與體驗在地生活，尤其金門特有的區位、閩南、僑鄉、酒鄉、宗教、宗族與聚落優勢，在在都能吸引兩岸三地的觀光客，未來持續透過行銷包裝、在地活動與體驗旅遊，打造屬於金門的在地觀光。（編輯：施燕飛）1070604