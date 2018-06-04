獵雷艦案陳偉志失聯 法院裁陳慶男加保1億

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄地方法院今天開庭審理海軍獵雷艦案。由於慶富造船公司少東陳偉志失聯逾1個月涉棄保潛逃，為防陳慶男潛逃，法官當庭裁定慶富董事長陳慶男須再以新台幣1億元交保。
由於陳偉志若棄保潛保，500萬的交保金將遭沒收，院方是否發布通緝，高雄地院下午3時30分將舉行記者會對外說明。
包括陳慶男、陳盧昭霞夫婦、慶富前執行長簡良鑑上午出庭應訊，但陳偉志未到，他的委任律師絲漢德到庭表示，5月初迄今都沒連繫上陳偉志，陳慶男夫婦也都表明不知兒子去向。
法官臨時決定針對陳慶男夫婦召開羈押庭。承審法官認為，陳偉志5月6日起就沒赴轄區派出所報到，疑為棄保潛逃，加上慶富在中國大陸有多間公司，之前陳慶男父子出入境頻繁，恐有特殊管道逃亡。陳慶男雖稱不清楚兒子去向，但可能被兒子接濟逃亡，裁定須再以1億元交保；陳盧昭霞則維持限制住居、出境，每天赴派出所報到。
先前以800萬交保的陳慶男當庭喊說「真的做不到」，陳盧昭霞也說，「真的籌不出來」，陳慶男隨後被上銬送往法院拘留室。面對媒體追問「是否知道陳偉志去向」、「有無錢保釋」等問題，陳慶男無奈搖頭，不發一語。
高雄地檢署偵辦海軍獵雷艦案，認為慶富造船負責人陳慶男、陳偉志父子等人得標後，涉嫌以假增資及不實文件向聯貸銀行詐貸高達63億元，今年2月全案起訴，並諭令陳慶男父子則各以800萬、500萬元交保並限制出境及住居，且每天須到轄區派出所報到。(編輯:孫承武)1070604