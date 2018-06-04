獵雷艦案陳偉志失聯 法院裁陳慶男加保1億

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄地方法院今天開庭審理海軍獵雷艦案。由於慶富造船公司少東陳偉志失聯逾1個月涉棄保潛逃，為防陳慶男潛逃，法官當庭裁定慶富董事長陳慶男須再以新台幣1億元交保。

由於陳偉志若棄保潛保，500萬的交保金將遭沒收，院方是否發布通緝，高雄地院下午3時30分將舉行記者會對外說明。

包括陳慶男、陳盧昭霞夫婦、慶富前執行長簡良鑑上午出庭應訊，但陳偉志未到，他的委任律師絲漢德到庭表示，5月初迄今都沒連繫上陳偉志，陳慶男夫婦也都表明不知兒子去向。

法官臨時決定針對陳慶男夫婦召開羈押庭。承審法官認為，陳偉志5月6日起就沒赴轄區派出所報到，疑為棄保潛逃，加上慶富在中國大陸有多間公司，之前陳慶男父子出入境頻繁，恐有特殊管道逃亡。陳慶男雖稱不清楚兒子去向，但可能被兒子接濟逃亡，裁定須再以1億元交保；陳盧昭霞則維持限制住居、出境，每天赴派出所報到。