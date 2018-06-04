環團籲重視輻安食安 政院：安全優先

這場「輻安食安」座談會邀請了日本反公害團體竹林舍理事長浜田和則、副理事長青木一政、以及福島塙町焚化爐問題連絡會代表和田央子與會，說明日本福島核災災區民眾健康情形、與日本政府焚化核污染廢棄物所衍生的風險。

青木一政表示，根據日本政府在災後每隔二年針對縣內18歲以下災民，所做的健康調查結果顯示，到目前為止，已有197人罹患及疑似罹患惡性甲狀腺腫瘤「發病率是以前的200倍」。

和田央子說，災後，政府為解決大量核污染垃圾，把「可燃物全部焚燒，焚燒後的灰渣再利用在鋪設道路等公共設施上。」這種做法可能把核廢料稀釋到空氣中，不但沒有減少輻射，反而造成環境更大的污染。

中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，從福島案例可知，日本食品若要進口台灣，除了產品檢驗，國人也必須知道食品生產過程有沒有受到輻射汙染，當地的水、土壤、環境條件是否符合安全標準，能夠進口到台灣來，「這樣的要求一點都不過分」。

綠色消費者基金會秘書長方儉呼籲，相關單位必須秉持職責、查明真相，釐清日本境內還有多少輻射污染未解決，開放核災食品進口前，必須正視日本焚燒福島核污染垃圾問題。

陳曼麗說，除了日本官方資料，行政部門也要蒐集日本民間團體的調查報告，民眾食的安全絕不能打折。

行政院食品安全辦公室諮議丁彥文強調，政府會以安全為第一優先，外交部與會代表說，311災變後，駐外單位都有把日本政府及民間的各種資訊報回國內，今後會繼續蒐集資料做為偵測的參考。

原子能委員會放射性物料管理局副局長陳文泉指出，國際原子能總署1989年即已提出成熟技術，可以焚化放射性廢棄物，國際間目前也有40餘座這樣的焚化爐；在台灣，焚化後的放射性廢棄物以裝桶處理，與日本焚化後灰渣再利用的處理方式，兩者不同。（編輯陸倩瑤）1070604