環團籲重視輻安食安 政院：安全優先

（中央社記者范正祥台北4日電）民主進步黨立委陳曼麗與綠色消費者基金會今天在立法院舉行座談會，呼籲政府重視輻安食安，相關部會代表一致強調，政府會以安全為第一優先。
這場「輻安食安」座談會邀請了日本反公害團體竹林舍理事長浜田和則、副理事長青木一政、以及福島塙町焚化爐問題連絡會代表和田央子與會，說明日本福島核災災區民眾健康情形、與日本政府焚化核污染廢棄物所衍生的風險。
浜田和則說，福島核災發生迄今7年，竹林舍與日本民間團體持續追蹤核污染情況，並將檢測結果提供給政府做為決策參考。
青木一政表示，根據日本政府在災後每隔二年針對縣內18歲以下災民，所做的健康調查結果顯示，到目前為止，已有197人罹患及疑似罹患惡性甲狀腺腫瘤「發病率是以前的200倍」。
和田央子說，災後，政府為解決大量核污染垃圾，把「可燃物全部焚燒，焚燒後的灰渣再利用在鋪設道路等公共設施上。」這種做法可能把核廢料稀釋到空氣中，不但沒有減少輻射，反而造成環境更大的污染。
中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，從福島案例可知，日本食品若要進口台灣，除了產品檢驗，國人也必須知道食品生產過程有沒有受到輻射汙染，當地的水、土壤、環境條件是否符合安全標準，能夠進口到台灣來，「這樣的要求一點都不過分」。
綠色消費者基金會秘書長方儉呼籲，相關單位必須秉持職責、查明真相，釐清日本境內還有多少輻射污染未解決，開放核災食品進口前，必須正視日本焚燒福島核污染垃圾問題。
陳曼麗說，除了日本官方資料，行政部門也要蒐集日本民間團體的調查報告，民眾食的安全絕不能打折。
行政院食品安全辦公室諮議丁彥文強調，政府會以安全為第一優先，外交部與會代表說，311災變後，駐外單位都有把日本政府及民間的各種資訊報回國內，今後會繼續蒐集資料做為偵測的參考。
原子能委員會放射性物料管理局副局長陳文泉指出，國際原子能總署1989年即已提出成熟技術，可以焚化放射性廢棄物，國際間目前也有40餘座這樣的焚化爐；在台灣，焚化後的放射性廢棄物以裝桶處理，與日本焚化後灰渣再利用的處理方式，兩者不同。（編輯陸倩瑤）1070604