NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈圖書館自己作主　出點子實現創意林百貨開幕四周年　慶辦設計展8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

ICAN：願拿出諾貝爾獎金 為川金會買單

中央社2018/06/04 14:57
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社新加坡4日綜合外電報導）榮獲2017年諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動（ICAN）聲稱願意承擔北韓領導人金正恩和美國總統川普舉行歷史性高峰會的費用，包括為金正恩在新加坡的住宿費買單。

媒體報導，對陷入財政困境的北韓而言，金正恩在新加坡的開銷和維安等大筆人事費用，是一筆沉重的負擔，ICAN獲悉後，表示願意協助支付相關費用。川金會預計將於12日登場。

ICAN表示，願意把諾貝爾獎金拿來支付金正恩在新加坡的住宿費，或舉辦峰會的場地費用。

ICAN的川崎哲說：「諾貝爾和平獎獎金有一部分為現金，我們願意利用這筆錢為川金會買單，以支持朝鮮半島和平及全球邁向非核化。」

川崎哲在東京透過電話告訴路透社：「這是一場歷史性會談，也是難得一見的機會，能協助建立一個不受核武威脅的世界。」

ICAN有意用諾貝爾獎金為川金會買單，與這個組織致力倡導聯合國禁止核武器條約（U.N. Treaty on theProhibition of Nuclear Weapons）的理念相符。聯合國禁止核武器條約一共獲得122國支持，但不包括任何擁核武國或北韓。

川崎哲說：「這不是要為朝鮮民主主義人民共和國（北韓）領導人或任何人下榻奢華飯店買單，那不是我們的目的。」

「華盛頓郵報」（WP）報導，五星級的富麗敦酒店（Fullerton Hotel）是金正恩首選投宿地點，總統套房一晚至少要價6000美元（約新台幣18萬元）。

新加坡這個富裕的東南亞小國曾表示會扮演好東道主角色，承擔主辦峰會的費用，以確保川金會能順利舉行。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070604

蘇澳漁港龍舟賽 600份鯖...呂秀蓮說相見不如不見 民進...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan