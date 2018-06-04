ICAN：願拿出諾貝爾獎金 為川金會買單

（中央社新加坡4日綜合外電報導）榮獲2017年諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動（ICAN）聲稱願意承擔北韓領導人金正恩和美國總統川普舉行歷史性高峰會的費用，包括為金正恩在新加坡的住宿費買單。

媒體報導，對陷入財政困境的北韓而言，金正恩在新加坡的開銷和維安等大筆人事費用，是一筆沉重的負擔，ICAN獲悉後，表示願意協助支付相關費用。川金會預計將於12日登場。

ICAN表示，願意把諾貝爾獎金拿來支付金正恩在新加坡的住宿費，或舉辦峰會的場地費用。

ICAN的川崎哲說：「諾貝爾和平獎獎金有一部分為現金，我們願意利用這筆錢為川金會買單，以支持朝鮮半島和平及全球邁向非核化。」