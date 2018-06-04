ICAN：願拿出諾貝爾獎金 為川金會買單

（中央社新加坡4日綜合外電報導）榮獲2017年諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動（ICAN）聲稱願意承擔北韓領導人金正恩和美國總統川普舉行歷史性高峰會的費用，包括為金正恩在新加坡的住宿費買單。
媒體報導，對陷入財政困境的北韓而言，金正恩在新加坡的開銷和維安等大筆人事費用，是一筆沉重的負擔，ICAN獲悉後，表示願意協助支付相關費用。川金會預計將於12日登場。
ICAN表示，願意把諾貝爾獎金拿來支付金正恩在新加坡的住宿費，或舉辦峰會的場地費用。
ICAN的川崎哲說：「諾貝爾和平獎獎金有一部分為現金，我們願意利用這筆錢為川金會買單，以支持朝鮮半島和平及全球邁向非核化。」
川崎哲在東京透過電話告訴路透社：「這是一場歷史性會談，也是難得一見的機會，能協助建立一個不受核武威脅的世界。」
ICAN有意用諾貝爾獎金為川金會買單，與這個組織致力倡導聯合國禁止核武器條約（U.N. Treaty on theProhibition of Nuclear Weapons）的理念相符。聯合國禁止核武器條約一共獲得122國支持，但不包括任何擁核武國或北韓。
川崎哲說：「這不是要為朝鮮民主主義人民共和國（北韓）領導人或任何人下榻奢華飯店買單，那不是我們的目的。」
「華盛頓郵報」（WP）報導，五星級的富麗敦酒店（Fullerton Hotel）是金正恩首選投宿地點，總統套房一晚至少要價6000美元（約新台幣18萬元）。
新加坡這個富裕的東南亞小國曾表示會扮演好東道主角色，承擔主辦峰會的費用，以確保川金會能順利舉行。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070604