藍綠為新北債務掀戰火　朱立倫這麼說

侯友宜日前直指，蘇貞昌接任台北縣長時，縣庫剩餘款是162.15億元，團隊2005年卸任時，負債多了563.39億元，負債總額約570億元；蘇貞昌質疑侯友宜，所謂債務更是狀況外、搞錯數字，北縣府拿50億投資新莊副都心，賣土地賺750億，另頭前重劃區、林口新市鎮就、三峽大學城，都因都市更新不但有土地買賣增值稅外，每年也有地價稅、房屋稅做新北市政府的收入。

新北市政府的債務，讓民進黨新北市長參選人蘇貞昌、國民黨新北市長參選人侯友宜隔空交火；新北市長朱立倫今（4）日表示，過去累積的數字非常高，希望未來財劃法通過後，能夠讓新北市的財政更好。

朱立倫今日受訪時指出，嚴格講起來，台北縣在民國86年以前，尤清縣長的時候，市庫是正的，86年後就急遽翻轉直下，過去歷次的選舉，這都已經被說明出來；此外，這幾年新北市升格之後，我們全力的努力，但是畢竟過去累積的數字非常高，希望未來財劃法公布通過後，能夠提高財源，讓新北市的財政能夠更好。

蘇貞昌質疑這幾年新北市的體育的成績大幅衰退，從總統、副總統到行政院獎，變成自己頒獎，升格後的體育成績卻一落千丈；朱立倫回應，要給所有的體育選手加油，新北市三級棒球的表現都是全國最好，籃球、足球及各類比賽更是大幅度的成長，不能單從一項的比賽，應該要從所有的比賽，來看選手比賽的成果。

媒體詢問朱立倫，會不會認為覺得蘇貞昌的選戰策略，是把你跟侯友宜綁在一起，直攻市政？朱立倫強調，他一直認為選舉用攻擊、用不斷所謂的批評，並不是最正面，應該是提出願景；此外，對於過去或現在可有一些的討論，但市民真正要看的是未來。