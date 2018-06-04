研究：G7仍年花千億美元補助化石燃料

（中央社倫敦3日綜合外電報導）七大工業國（G7）即將在加拿大舉行峰會。今天一份在G7峰會前夕的研究指出，儘管誓言在2025前終止補助化石燃料，七大工業國每年仍至少花千億美元支持石油、天燃氣與煤的使用。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）指出，G7的英國、加拿大、法律、德國、義大利、日本與美國，2016年時誓言要在2025年之前，逐步減除對化石燃料的支持。

但英國的「海外發展研究所」（ODI）一份研究發現，G7在2015、2016年，每年仍至少花1000億美元在各自的國內或海外補助化石燃料。