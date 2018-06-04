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中山陵墓室再開放　試行期間預約全滿

中央社2018/06/04 15:09
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北4日電）中國大陸南京中山陵6月1日試行開放中山陵寢墓室，採預約參觀方式。開放首日，中山陵陵寢預約參觀入園人數為1萬4278人，2日逢週末，管理方將預約名額增至2.56萬人，全部約滿。

澎湃新聞報導，南京中山陵園管理局日前正式對外宣佈，於今年6月1日起，試行該政策。在試運行平穩基礎上，擬於2019年1月1日起，正式施行中山陵陵寢預約參觀，指定範圍內禁止禁止大聲喧嘩和使用擴音講解設備。

1961年，中山陵成為中國大陸全國重點文物保護單位。但維護費用高昂，當地政府入不敷出，1993年起，中山陵開始收取門票，到2010年11月，南京市政府又宣佈中山陵陵寢免費對外開放。

但免費開放第一天，進入參觀達5.8萬人次。僅60平方公尺的墓室客流一度達到2萬人次，不久之後，管理方隨即全面關閉墓室。

中山陵園管理局相關負責人表示，當時遊客超載，墓室的大理石欄杆都有被擠斷的危險，遊客安全、文物安全等方面都出現危險。

墓室外的情況也不是太好。據中山陵園管理局統計，免費開放以來，陵寢長期處於超負荷接待狀態。其中，2017年，共接待遊客800萬人次，日均客流約2.2萬人次。陵寢局部地面沉降、台階破損等問題隨之而來。

重新開放的中山陵墓室，將導引更多遊客入園。中山陵園管理局副局長廖錦漢表示，管理方已經做了不少準備工作，迎接進入墓室的參觀者。

目前試行的預約限流參觀，工作日限定每天1.5萬人次，雙休日及一般節假日限定每天2.5萬人次，重大節假日（國慶日、春節）日均5萬人次。

根據南京中山風景區官方微信，預約參觀首日，中山陵陵寢預約參觀入園人數為1萬4278人，接近限定人次。次日是週六，管理方將預約名額增至2萬5600人，全部約滿。（編輯：翟思嘉/邱國強）1070604

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