呂秀蓮說相見不如不見 民進黨：持續溝通

（中央社記者葉素萍台北4日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文希望親自拜會並慰留前副總統呂秀蓮，但呂秀蓮今天接受媒體專訪時回應「相見不如不見」；民進黨說，「我們會持續與呂副總統辦公室保持溝通」。

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

對於蔡總統希望親自拜會並慰留，呂秀蓮今天接受聯合報專訪時透露，從她回國前接到總統府電話，到昨天為止，共有4次來電，表達蔡總統希望見面，「但我用6個字回答：相見不如不見！」