蔡總統簡體字談六四 盼中國網民不用翻牆

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天在臉書用簡體字發文說，若北京當局正視六四事件，「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」；她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以瀏覽她的臉書。

今天是六四事件29週年，蔡總統首度全篇用簡體字在臉書發文。她說，今天是六四天安門事件的29週年，她想藉著這個機會跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。

她說，來到這裡的中國網民都會發現，她的臉書就是台灣民主政治的縮影。這裡有批評的聲音，也有打氣的聲音。「在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。」