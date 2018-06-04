奇力新前5月營收創新高 今年衝高可期

被動元件電感大廠奇力新自結5月合併營收13.72億元，較4月12.27億元成長11.74%，比去年同期10.1億元大增35.75%。奇力新5月合併營收續創歷史單月新高。

奇力新小尺寸Molding類產品新增產能開出，出貨大幅增加，加上積層類、大尺寸Molding類及繞線型功率電感產品出貨持續暢旺。旺詮車用電子進入旺季，電阻供需缺口持續擴大，加上前期漲價效應推升厚膜電阻營收表現，金屬板營收續創新高。

觀察奇力新集團擴產進度，法人指出，旗下旺詮第2季擴產可完成，奇力新自身的一體成型電感元件也擴產完成，旗下飛磁的磁性材料預計在第3季擴產完成。

在新產品布局，法人表示，奇力新在開發表面聲波濾波器（saw filter）以及電源模組有成果，預期相關效益可在2019年出現。

展望下半年，奇力新併購美磊的效益可望在第3季開始顯現，奇力新也進行內部整合提高組織效率，法人預估奇力新集團今年業績可望逼近160億元，較去年大增26%以上，續創歷史新高。

若以合併美磊後再減資的股本計算，法人預期，奇力新集團今年每股稅後純益有機會接近10元。（編輯：郭萍英）1070604